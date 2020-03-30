MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Koronavirüse yakalanan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den açıklama: Linç umurumda değil, sen iyileş yeter

Koronavirüse yakalanan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den açıklama: Linç umurumda değil, sen iyileş yeter

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 02:36 | Son Güncelleme

Koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi altında olan eski milli futbolcu Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber, Instagram üzerinden yaptığı paylaşım ile eleştirilere yanıt verdi. Işıl Reçber paylaşımında, "O virüs seni yenemez eyvallah. Beni merak etme ben çok iyiyim. Linç mi? Umurumda değil. Sen iyileş yeter. Biz neyin ne olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüse yakalanan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den açıklama: Linç umurumda değil, sen iyileş yeter

Eski milli futbolcu Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber’in yurt dışından döndükten sonra 14 gün karantina kuralına uymadığı, kendini karantinaya almadığı iddia edilmişti. Koronavirüse yakalanan Rüştü Reçber'in hastanedeki tedavisi sürerken, Işıl Reçber ise Instagram'dan yaptığı açıklamada duygularını dile getirdi.

"O VİRÜS SENİ YENEMEZ"

Işıl Reçber açıklamasında şunları yazdı:

"Zor geçen geceden sonra dedim ki bugün meslek hemşiresi ile sesli mesaj yollarken; bu kadar uçsuz bucaksız sevgiye karşılık iyileşmek zorundasın hadi o virüs seni yenemez eyvallah. Beni merak etme ben çok iyiyim. Linç mi? Umurumda değil. Sen iyileş yeter. Biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız işin içine girince bin kat daha fazla anlamadım ki sizlerin emeğinin karşılığı yok.

Hepiniz birer kanatsız melek iyi ki varsınız; Hülya İrem, Yasemin, Kubilay, Mücahit hoca ilk 24 saatimiz için Allah sizlerden razı olsun. Arayan, mesaj atan, buradan yazan, dün bütün gece uyku uyumayan, bugün telefonun diğer ucunda yine hep yanımda olan, kalbinde aklında olduğumuz, dualarını esirgemeyen birçoğunuza dönüş yapamadım. Üzülerek ama herkese, hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Allah hepimizi korusun. Sizleri çok seviyoruz"

ışıl1


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi: KonjonktivitKoronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi: Konjonktivit
Survivor'da eleme adayı belli olduSurvivor'da eleme adayı belli oldu
Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi? Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rüştü reçber, Işıl Reçber, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Karantinadan sıkıldı TikTok'a girdi! Seksi dans

Karantinadan sıkıldı TikTok'a girdi! Seksi dans

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü

CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü

Buse Terim'den yeni açıklama! 'Babamın kronik rahatsızlığı...'

Buse Terim'den yeni açıklama! 'Babamın kronik rahatsızlığı...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor'da Barış ve Sercan arasında şok kavga! Acun'dan Sercan'a sert uyarı!

Survivor'da şok kavga! Acun'dan sert sözler: Bir daha asla...

Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna'dan evde kal paylaşımı! "Zor biliyorum ama..."

Paylaşımına beğeni yağdı: Zor biliyorum ama...

Survivor'da eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor 2020'de elemeye kalan yarışmacı

Survivor'da eleme adayı belli oldu

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu'dan sağlık çalışanlarına destek! Evde koruyucu siperlik üretiyorlar

Ünlü çiftten sağlık çalışanlarına destek: Ev küçük bir fabrikaya döndü

Erkan Petekkaya'dan tepki çeken video için açıklama: Tuzu kuru oyuncular bir de işçiye sor

Tepki çeken videoya açıklama: Tuzu kuru oyuncular...

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den karantina pozu!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den karantina pozu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.