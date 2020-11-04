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Koronavirüse yakalanan Selen Görgüzel'den açıklama

04.11.2020 17:15 | Son Güncelleme:
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Koronavirüse yakalanan Selen Görgüzel'den açıklama

Yönetmen Hamdi Alkan'ın oyuncu ve şarkıcı eşi Selen Görgüzel Alkan'ın koronavirus testi pozitif çıktı. 41 yaşındaki Selen Görgüzel Alkan, sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yönetmen Hamdi Alkan'ın oyuncu ve şarkıcı eşi Selen Görgüzel Alkan'ın Coronavirus testi pozitif çıktı. 41 yaşındaki Selen Görgüzel Alkan, sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

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Selen Görgüzel "Tedirginlik,ateş,öksürük,halsizlik ve baş ağrısı...
Anlamakta zorlandığımız bu virüs benide buldu sonunda...Ama şimdilik iyiyim ben merak etmeyin hele ki nasılsın diye soruyorsunuz ya kötülesemde iyi oluyorum hemen...
Ne güzel sevilmek...Şüküre vurdum kendimi iyi ki varsınız diye...Arayan soran mesaj atan dostlar sağolun varolun #cvitamini #dvitamini #çinko iyi beslenme düzenli uyku ve hijyen elbette #maske #covid_19 #corona" açıklamasını yaptı.

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