Koronavirüsü yenen Burak Akkul neler yaşadığını anlattı: "Anlatılması çok güç şeyler yaşıyor insan"

Çok Gezenti isimli programın sunucusu Burak Akkul, koronavirüsü yenmeyi başardı. 20 günlük yoğun bakım sürecinden sonra taburcu olmayı bekleyen Akkul, iyileşme sürecini CNN TÜRK canlı yayınında Gözde Atasoy'a anlattı.

Yoğun bakımdan çıkan ve artık normal odada fizik tedavi için kalan Burak Akkul, zorlu süreçte yaşadıklarını anlattı. Burak Akkul, "Anlatılması çok güç şeyler yaşıyor insan koronada. Ama yendim seni korona" dedi.

"İNSAN KENDİNE KONDURAMIYOR"

"İşim gereği yurt dışında çok geziyoruz. 110. Çok Gezenti bölümümüz sırasında fark ettik. Eşim ve ben çok ateşli geldik Türkiye'ye. Biz geldiğimizde Türkiye'de 6. vaka açıklanmıştı. Ateş 42'ye vurmuştu, öksürük yoğundu. Senede bir iki defa seyahatlerden öksürüklü ateşle dönüyordum ve antibiyotik alıp geçiyordu. Tekrar bu oldu sandım, insan kendine konduramıyor. Tonsilit var, bademcik iltihabı önce o sandım ama sonra Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gittik"

"21 GÜN SONRA UYANINCA ÇOK ŞEYLER OLDUĞUNU GÖRÜYORSUNUZ"

"Entübe denilen uyutulma yöntemiyle kurtuldum. Bu şekilde hastalığı yenen ilk insanlardan biriyim Türkiye'de. 21 gün uyutuldum. 21 gün sonra uyandığımda o aradaki sanrı ile gerçek dünyaya geçiş zor, hala becerebilmiş değilim. Çok maceralı bir durum, araya kaçırılma sokmuşum ama onların hiç biri olmamış aslında. Adapte olacağım herhalde. Siz anlamıyorsunuz çeşitli sanrılar görüyorsunuz ama geride kalan ve hasta olmayan yakınlarınız için daha zor diye düşünüyorum. 21 gün uyanınca bir çok şeyin olduğunu görüyorsunuz.

"ÇİFT NEGATİF RAPORUMUZ VAR"

"Eşim Seda ve ben de çift negatif raporumuz var. Artık bulaşma ihtimalimiz yüzde sıfır şu anda. Şu anda fizik tedavi süreci var. Bu kadar uyutulunca çeşitli uzuvlar çok zayıf kalıyor. Onları düzeltmek gerekiyor"



