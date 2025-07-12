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Koşarak uçağın motorunun içine atladı! Havalimanında korkunç olay... Pilot: Sakın dışarı bakmayın!

İtalya'nın Bergamo Havalimanı'nında yaşanan korkunç bir olay, tüm dünyanın gündemine oturdu. Aprona izinsiz bir şekilde giren kişi, koşarak hareket halindeki yolcu uçağının motoruna atladı. Çevredekiler ne yapacağını bilemezken, dehşete düşüren anların görüntüsü ortaya çıktı.

Koşarak uçağın motorunun içine atladı! Havalimanında korkunç olay... Pilot: Sakın dışarı bakmayın!
Devrim Karadağ

Havalimanında yaşanan korkunç intihar tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Milano'dan İspanya'nın Astruias bölgesine gitmek üzere hazırlanan Volotea Havayolları'na ait Airbus A319 tipi uçak, pistte kalkış manevrası yaparken akılalmaz bir olay gerçekleşti.

KOŞARAK UÇAĞIN MOTORUNUN İÇİNE ATLADI

İddiaya göre, polislerin durdurmaya çalıştığı kimliği belirsiz şahıs, güvenlik engelini aşarak piste doğru koştu ve kendisini uçağın motoruna attı. O anların görüntüsü ortaya çıktı.

Koşarak uçağın motorunun içine atladı! Havalimanında korkunç olay... Pilot: Sakın dışarı bakmayın! 1

PİLOTTAN ANONS: "SAKIN DIŞARIYA BAKMAYIN"

Olay anında uçakta bulunan bir yolcu, yaşadıklarını "Ani bir patlama sesi duyduk. camdan dışarı bakan bazı yolcular panikleyerek başlarını ellerinin arasına aldı. Kabin ekibi bize hemen 'Sakın dışarıya bakmayın, görmek istemeyeceğiniz bir olay var' dedi" ifadeleriyle anlattı.

Koşarak uçağın motorunun içine atladı! Havalimanında korkunç olay... Pilot: Sakın dışarı bakmayın! 2

Uçağın kaptan pilotu ise olay sonrası yaptığı anonsla "çok ciddi bir durum yaşandığını ve seferin erteleneceğini" duyurdu.

"UÇAĞA BİNERKEN HER ŞEYİ GÖRDÜM"

Yaşanan olay üzerine Bergamo polis ekipleri ve savcılık yetkilileri soruşturma başlattı. İlk bulgulara göre hayatını kaybeden kişinin madde kullanımı nedeniyle sabıkası olduğu tespit edildi.

Görgü tanıklarından biri ise yaşananları "Başka bir uçağa binerken her şeyi gördüm. Görevliler adamı engellemeye çalıştı ancak adam uçağın sol motoruna doğru koşarak kendini içeri attı. Hiç görmek istemeyeceğimiz bir olaydı" şeklinde anlattı.

Uzmanlar, uçağın motorlarının o sırada dakikada yaklaşık 15 bin devirle çalıştığını, bu nedenle kazanın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Koşarak uçağın motorunun içine atladı! Havalimanında korkunç olay... Pilot: Sakın dışarı bakmayın! 3

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Volotea Havayolları tarafından yapılan resmi açıklamada ise "Bergamo Havalimanı'nda meydana gelen kazada, uçağımızla ilgisi olmayan bir kişi yaşamını yitirmiştir. Uçağımızdaki 154 yolcu ve 6 mürettebatın tamamı güvende olup seferimiz ertelenmiştir" denildi.

Ayrıca sabah saatlerinde yaşanan trajik olay nedeniyle Bergamo Havalimanı'na inecek uçuşlar Milano, Verona ve Bologna gibi yakın havalimanlarına yönlendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
İntihar uçak havalimanı
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