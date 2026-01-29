SPOR

Köşe yazarlarından Galatasaray'a ağır eleştiri! "Yere göğe koyamadığımız, uçan kaçan..."

Şampiyonlar Ligi'nin 8.haftasında Galatasaray deplasmanda Manchester City'e 2-0 mağlup olsa da adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Maçın ardından değerlendirmede bulunan yorumcular sarı-kırmızılı takımı eleştirirken, Sinan Engin'in "Yere göğe koyamadığımız, uçan kaçan Barış Alper ne uçtu, ne de kaçtı. Türkiye Ligi'nde oynarsın." sözleri gündem oldu. İşte detaylar...

Burak Kavuncu
Temsilcimiz Galatasaray İngiltere deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle dönerken, maçın ardından yazar ve yorumcular sarı-kırmızılı takımı eleştiri yağmuruna tuttu.

"OKAN HOCA GEÇ DE OLSA..."

Köşe yazarlarından Galatasaray a ağır eleştiri! "Yere göğe koyamadığımız, uçan kaçan..." 1

Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen, "Okan hocanın geç de olsa Barış, İlkay ve Abdülkerim'i oyundan alması doğru bir hamleydi ve G.Saray'ın ayağa daha iyi pas yapmasını sağladı. Okan hoca maçı yeniden oynamaya çalışsa, oyuna Torreira ile başlar, belki sol stoper olarak Jakobs'u kullanır, Barış'ın yerine de Yunus'u tercih ederdi. G.Saray belki kaybetti ama Avrupa'ya devam etmeyi başardı." dedi.

"YERE GÖĞE KOYAMADIĞIMIZ..."

Köşe yazarlarından Galatasaray a ağır eleştiri! "Yere göğe koyamadığımız, uçan kaçan..." 2

Sinan Engin, "Yere göğe koyamadığımız, uçan kaçan Barış Alper ne uçtu, ne de kaçtı. Osimhen gidemedi, top süremedi. Orta sahan çok nazik. İlkay fizik olarak çok geride. Sara fizik olarak yetersiz. Türkiye Ligi'nde oynarsın. Anadolu takımlarına vurur, gidersin.

Sahanın yıldızı Abdülkerim'di. Haaland'ı çok iyi marke etti, 1 golle bıraktı. Apo şu an depar atsak aynı koşabiliriz. Baya ağırlaşmışsın.

Keşke Galatasaray, Manchester ile RAMS Park'ta oynasaydı ve Madrid'e karşı deplasmanda oynasaydı. Arada çok ciddi fizik farkı var. Manchester daha dişine göre bir takım. Madrid'e belki yenilebilirdi ama Manchester'ı yenebilirdi." diye konuştu.

OKAN BURUK BİZİ ŞAŞIRTMIYOR! "GOLÜN YOK GOLÜN..."

Köşe yazarlarından Galatasaray a ağır eleştiri! "Yere göğe koyamadığımız, uçan kaçan..." 3

Neo Spor ekranlarında konuşan Serdar Ali Çelikler ise, "Okan Buruk takımları bizi şaşırtmıyor. Kasımdan sonra galibiyet beraberlik bir şey olmuyor. Her zaman söylediğimiz gibi Şampiyonlar Ligi 2. 4 maçta başlar. Lorente kendi kalesine vurmasa 2. 4 maçta golün yok golün...

Manchester City bu futbolu Bournemouth'a karşı oynasın, ilk yarı berabere biter, maçı da Bournemouth kazanır! Manchester City vitesi üçe dahi atmadan, Galatasaray'a en ufak bir ihtimal dahi göstermeden maçı kazandı.

Liverpool maçından sonra dünya futbol piyasasının Okan Buruk’u izlemeye aldığını söylemiştim. Bence Şampiyonlar Ligi'ndeki son 4 maçta bu fikirden vazgeçmişlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

"MUKAYESE ETMEMEK LAZIM..."

Köşe yazarlarından Galatasaray a ağır eleştiri! "Yere göğe koyamadığımız, uçan kaçan..." 4

Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül, "Nasıl oynadılar dersek, kesinlikle ezilmediler. Ama şöyle bir gerçek var; yenilen iki gol dışında kalede yaşanan beş gol pozisyonu var. Bu tablo günümüzde kabul görmüyor. Bu maç bize gösterdi ki böyle güçlü sahneleri Türkiye ligiyle mukayese etmemek lazım." dedi.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI'YA SESLENDİ! "ŞUNU BİRAZ BIRAK..."

Köşe yazarlarından Galatasaray a ağır eleştiri! "Yere göğe koyamadığımız, uçan kaçan..." 5

Nihat Kahveci, “Haaland'ın inanılmaz bitiriciliği var. Abdülkerim'e söylediğim o 'Biraz dikkat et' dediğim durum buralarda çok net gözüküyor. Dönüşlerde falan... Kalın yani! Daha ne zaman söyledim; 'şunu biraz bırak, şunu bırak' dedik yani. Buralarda, bu seviyelerde belli oluyor.

Abdülkerim gerçekten hantal kaldığı kötü pozisyon ve hantallığı malesef Galatasaray seviyesindeki oyuncuya yakışmadı yazık..
Galatasaray'ın hedefi neydi? 'Bu takım bu kadar transferle ilk 24'te olmalı' dedik. Galatasaray, sonuçta hedefini elde etti." ifadelerinde bulundu.

