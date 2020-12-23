Koskoca Braveheart ne hale geldi! Birileri onu durdursun

Her zaman sert erkek rolleriyle karşımıza çıkan Mel Gibson, son filmi Fatman’de sorunlu ayyaş bir Noel Baba’yı canlandırıyor.

Braveheart filmiyle hafızalara kazınan Oscar ödüllü oyuncu ve yönetmen, Noel Baba’yı canlandırmaya hazırlanırken yemek yemeyi abarttığını söyledi.

Fatman filmindeki rolüyle ilgili konuşan Mel Gibson: “Çocuklara 'Hey daha fazla dondurma ve kurabiye yemeli miyim?' Diye sordum. Ama onlar, 'Hayır, mükemmelsin. Böyle bırak. Neol Baba olmak için obez olmana gerek yok' dediler” diye konuştu.

People dergisi 'yaşayan en seksi erkek' olarak ilk kez 1985'te Mel Gibson'ı seçmişti.

FATMAN KONUSU

Alışılmışın dışında bir Noel Baba, işindeki düşüşle mücadele eder. Tam da bu sırada 12 yaşında bir genç olan Billy, Noel çorabında sadece bir parça kömür bulmasıyla büyük bir öfkeye kapılır. Billy, bu durum üzerine Noel Baba’yı öldürmesi için bir kiralık katil tutar.

FATMAN FRAGMAN