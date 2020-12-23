Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Koskoca Braveheart ne hale geldi! Birileri onu durdursun

Koskoca Braveheart ne hale geldi! Birileri onu durdursun

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 23.12.2020 15:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koskoca Braveheart ne hale geldi! Birileri onu durdursun

Braveheart filmiyle hafızalara kazınan Mel Gibson, son filminde canlandırdığı Noel Baba için aşırı kilo aldı. Mel Gibson, arkadaşlarının onu artık onu yemek yememesi için uyardığını söyledi.

Her zaman sert erkek rolleriyle karşımıza çıkan Mel Gibson, son filmi Fatman’de sorunlu ayyaş bir Noel Baba’yı canlandırıyor.

Braveheart filmiyle hafızalara kazınan Oscar ödüllü oyuncu ve yönetmen, Noel Baba’yı canlandırmaya hazırlanırken yemek yemeyi abarttığını söyledi.

Fatman filmindeki rolüyle ilgili konuşan Mel Gibson: “Çocuklara 'Hey daha fazla dondurma ve kurabiye yemeli miyim?' Diye sordum. Ama onlar, 'Hayır, mükemmelsin. Böyle bırak. Neol Baba olmak için obez olmana gerek yok' dediler” diye konuştu.

BGUS_1961117_001

People dergisi 'yaşayan en seksi erkek' olarak ilk kez 1985'te Mel Gibson'ı seçmişti.

FATMAN KONUSU

Alışılmışın dışında bir Noel Baba, işindeki düşüşle mücadele eder. Tam da bu sırada 12 yaşında bir genç olan Billy, Noel çorabında sadece bir parça kömür bulmasıyla büyük bir öfkeye kapılır. Billy, bu durum üzerine Noel Baba’yı öldürmesi için bir kiralık katil tutar.

Yüzüklerin Efendisi serisini seviyorsanız bu filmleri mutlaka izlemelisinizYüzüklerin Efendisi serisini seviyorsanız bu filmleri mutlaka izlemelisiniz

FATMAN FRAGMAN


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün
Denzel Washington’lı cinayet filminden nefes kesen fragman Denzel Washington’lı cinayet filminden nefes kesen fragman
Yıldızlar geçitine sahne olan aksiyon filmi....Yıldızlar geçitine sahne olan aksiyon filmi....
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sızan görüntüler olay yaratmıştı... Herkes aynı çağrıyı yapıyor

Sızan görüntüler olay yaratmıştı... Herkes aynı çağrıyı yapıyor

Bu nasıl fark? Tanımak imkânsız!

Bu nasıl fark? Tanımak imkânsız!

Karantinada yaşadığınız durumları anlatan 14 karikatür...

Karantinada yaşadığınız durumları anlatan 14 karikatür...

Yüzüklerin Efendisi'ni sevdiyseniz bunları mutlaka izlemelisiniz

Yüzüklerin Efendisi'ni sevdiyseniz bunları mutlaka izlemelisiniz

İlginizi Çekebilir

21 Aralık nar kırma geleneği nedir?

21 Aralık nar kırma geleneği nedir?

Telefona cevap verince büyük ikramiyeyi kaçırdı

Telefona cevap verince büyük ikramiyeyi kaçırdı

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

Kimse onunla çalışmak istemiyor! Jennifer Lopez’in karanlık yüzü

Kimse onunla çalışmak istemiyor! Jennifer Lopez’in karanlık yüzü

En yakın arkadaşının kocasıyla yattı! Bu sahneler çok konuşuldu

En yakın arkadaşının kocasıyla yattı! Bu sahneler çok konuşuldu

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

Diğer Haberler

Margot Robbie, Barbie filmiyle bilinmeyen bir dünyanın kapısını aralayacak

Margot Robbie, bilinmeyen bir dünyanın kapısını aralayacak

Denzel Washington, The Little Things’te bir dizi korkunç cinayeti çözmeye çalışıyor

Denzel Washington’lı cinayet filminden nefes kesen fragman

James Bond’un geleceği tehlikede! Satışa çıktı

James Bond’un geleceği tehlikede! Satışa çıktı

Pedro Almodovar seçti: 2020'nin en iyi filmleri!

Onun seçimiyle 2020'nin en iyi filmleri

Bu nasıl fark? Tanımak imkansız! Bir sakal her şeyi değiştirir

Bu nasıl fark? Tanımak imkânsız!

Takvimleri şimdiden işaretleyin! Marvel'den beklenen haber geldi

Takvimleri şimdiden işaretleyin! Beklenen haber geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.