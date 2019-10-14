Kosova'yı karıştıran olay! Sırbistan'dan gelen seçim zarflarını açan onlarca kişi hastaneye kaldırıldı!

Kosova Merkez Seçim Komisyonu sözcüsü Valmir Elezi, yaptığı açıklamada, Sayım ve Sonuç Merkezi tarafından Kosova Altyapı Bakanlığı binasında gerçekleşen oy sayımının bu nedenle durdurulduğunu ifade ederken, diğer merkezdeki oy sayma işleminin devam ettiğini belirtti.

Priştine Hastanesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "İkisi hamile olmak üzere 9 kadın hasta, el kaşıntısı şikayetiyle Kosova Üniversite Klinik Merkezine (QKUK) başvurdu. Söz konusu hastalardan ikisinde kusma belirtileri rastlandı. Hepsinde halsizlik ve korku hissi vardı. Tüm vakalarda enfeksiyon bulgusuna rastlanmamış olup genel durumları stabildir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Hastalar, oy sandığı içindeki zarfları açtıktan hemen sonra sert bir kokuyu aldıklarını savundu.” denildi.

Ayrıca, Enfeksiyon Bölümünden nöbetçi ekibin söz konusu kişilere gerekli tıbbi yardımı sağladığı ve gereken tüm önlemlerin alındığı kaydedildi.

Kosova Emniyeti Sözcüsü Daut Hoxha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu olayı doğrulayarak, "Polis bu bilgilere sahip ancak şu aşamada detaylar için Kosova Merkez Seçim Komisyonu ve sağlık yetkililerine yönelmeli." dedi.