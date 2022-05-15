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Kötü anne! ''Bebeğini bir hayduta dönüştürüyor''

15.05.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Florida, ABD'li moda tasarımcısı, Shamekia Morris, 1 yaşındaki bebeği Treylin'e yaptığı vücut dövmeleriyle sosyal medyada büyük tepki topladı. Mürekkebi sahte ve tamamen zararsız olsa da bebeğine geçici dövmeler uyguladığı için acımasızca "kötü anne" olarak damgalandı.

Kötü anne! ''Bebeğini bir hayduta dönüştürüyor''

Shamekia Morris, altı aylıkken bebeğine geçici dövmeler uygulamaya başlamıştı. Bebeği Treylin'in karnını, kollarını, sırtını ve bacaklarını süslerken aldığı göz alıcı etkiye bayılan genç kadın oğlunun bu görüntüsünü sevdiğini söyledi. Ancak vücut sanatı gerçek olmasa da, Shamekia “kötü anne” olarak damgalandı ve çocuğunu “haydut”a dönüştürmekle suçlandı.

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SİTEMKAR

Shamekia, katıldığı bir programda "Birini sosyal medyadaki 30 saniyelik bir videodan yargılıyorsanız bu sizin işiniz, ancak birisi hakkında söyledikleriniz veya düşündükleriniz gelecekte ne olacağını belirleyemez." dedi ve aldığı tepkilere olan sitemini dile getirdi. Yorumları ciddiye almayan Shamekia, “Beni yargılayan insanlar umurumda değil çünkü bu bizim keyif aldığımız bir yaşam tarzı.” dedi.

ÇOK İLGİ GÖRÜYOR

HAYDRU

Başlangıçta ailesinin de oldukça olumsuz tepki gösterdiğini söyleyen genç kadın bunun değiştiğini söyledi. Şimdi ailesinin de bunun kötü değil olumlu bir şey olabileceğini gördükleri için tepkilerinin değiştiğini belirtti çünkü Treylin küçük yaşta sahip olduğu dövmeleriyle dışarıdayken çok ilgi görüyordu.

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GELECEK SAĞLAYACAK

DÖVME

Shamekia'nın vücut sanatına olan sevgisi, sosyal medyada 300.000 takipçi toplamasına yardımcı oldu. Aile, aldıkları tüm destek için çok minnettar ve sosyal medya başarısının Treylin için olumlu bir gelecek sağlayacağını umuyorlar.


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