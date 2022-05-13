Mucize kurtuluş! 3 yaşındaki kızın hayatını işte böyle kurtardı, saniye saniye kayıt edildi

Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’da bir apartmanda kayıt altına alınan görüntüler mucizenin adı oldu. Shontakbaev Sabit isimli bir adam, evde yalnız bırakılan ve dengesini kaybederek evlerinin camından düşen 3 yaşındaki kız çocuğunu kurtardı. 100 metre yükseklikte meydana gelen kurtarma operasyonu sonrasında Shontakbaev Sabit’e kahramanlık madalyası verildi.

ZOR DAYANDI

3 yaşında evde tek başına bırakılan bir kız çocuğu dengesini kaybederek evde açık bulunan pencereden düştü. Son anda pencerenin pervazına tutunan minik kız metrelerce yüksekte bir süre asılı kaldı. Çevredeki apartmanlarda yaşayan komşular olayı gördükten sonra polisi aradı. Kısa sürede gücünü kaybederek bir kolunu serbest bırakan kızı alt kat komşuları kurtardı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlıktan olaya ilişkin yapılan açıklamada, “Sekizinci katta pencereden bir çocuğun sarktığına dair bir ihbar aldık. Nur-Sultan şehri Acil Durumlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı 7 personel ve 2 araçtan oluşan ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Olay yerinde gelen personel, sekizinci kattaki pencereden sarkan çocuğu bir adamın kurtardığını belirledi” ifadeleri kullanıdı.

Shontakbaev Sabit’in kendi hayatını riske atarak minik kızı kurtardığına dikkat çeken yetkililer, “2019 doğumlu kızın yanında kimse yoktu. Neyse ki 1985 doğumlu kahramanımız Shontakbaev Sabit, asılan, ağlayan çocuğu görünce hiç tereddüt etmeden ve kendi hayatını riske atarak olaya acil müdahalede bulundu ve kelimenin tam anlamıyla onu yakalayıp kurtardı” dedi.



