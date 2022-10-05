Kötü eş anlamlısı nedir? Kötü kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kötü kelimesi Türkçe kökenli bir kelime olarak kabul edilir. Eski Türkçe "köti" kelimesinden evrildiği varsayılmaktadır. Aynı zamanda bu kelimenin Ermenice "cüzam, uyuz" anlamına gelen "koti" kelimesinden evrildiği de düşünülmektedir. Nitekim bu "koti" kelimesiyle "kötü" eş kökenlidir. Türk Dil Kurumuna göre kötü kelimesinin birden fazla anlamı vardır.

Kötü sözcüğü istenmeyen, onaylanmayan ve beğenilmeyen anlamlarını ifade eder. Olumsuz olan birçok olay karşısında kullanılan ve sıkça karşılaşılan kelimeler arasında bulunan kötü kelimesi, hem canlı hem de cansız varlıklar için amacına uygun bir şekilde kullanılabilir. Aynı zamanda kötü kelimesi "zararlı, tehlikeli, korku ve/veya endişe veren, kaba ve kırıcı, aşırı" gibi anlamlarda da kullanılır. Kötü kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de vardır. Kötü eş anlamlısı olan kelimeler de cümle içinde kötü kelimesi yerine kullanılabilir.

Kötü kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kötünün eş anlamlısı kelimeler birden fazladır. Kötü kelimesinin cümlede kullanıldığı anlamına yönelik eş anlamlı kelimelerini kullanmak gerekir. Kötü kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

Acı

Aşağı

Aynasız

Bed

Berbat

Biçimsiz

Bitik

Çarpık

Çöp tenekesi

Döküntü

Duman

Fasit

Fena

Haşat

Kaba

Kaput

Kara

Kıtipiyoz

Kör

Kuruyasıca

Kutsuz

Madara

Makûs

Melun

Nadan

Nahoş

Pis

Sakametli

Sıfır

Şer

Tezyifkâr

Yaman

Yaş

Yavuz

Kötünün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kötünün eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

Arkadaşları ona çok fena davranıyordur.

Bu tablo da pek melundu.

Seni sevmiş de konuşmaya çalışıyor, bu kadar nadan olma.

Çöpler yüzünden sokak hem çok kötü kokuyordu hem de çok kirli görünüyordu.

Aşağı malları getirmiş bir de satmaya çalışıyor.

Acı sözlerinin her bir hecesi kalbime batmıştı.

Amma da aynasız bir semtmiş, hiç güzel değil.

Bed bir ün salmış sokakta, kimse yanına yaklaşmıyor.

Hastalığı eskisinden daha berbat bir hâl almıştı.

Biçimsiz kâğıtları öyle güzel toplamıştı ki şimdi jurnal gibi duruyordu işte.

Bu cilveyle devam ederse hâli bitik gerçekten.

Sırayı çarpık bir bakışla izliyordu.

Çöp tenekesinden hâllice bir durumdaydı.

Kentin en döküntü mahallesinde yaşıyordu, yazık.

Hâlimiz duman olmuş bir de bize kahve soruyor!

Fasit fikirleriyle bir de akıl vermeye çalışıyor.

Haşat bir odada mahvolmuş hayatını toparlamaya çalışması komikti.

Sokaktaki çocuklar kaba laflarla ortalıkta bağırıyordu.

Bu da büyüyünce iyice kaput bir adam olmuştu.

Kara gecelerde bir bardak kahve içmek onu rahatlatıyormuş.

Motor bozulunca kıtipiyoz bir tamirhaneye kalmıştık.

Lambanın kör ışığı odayı aydınlatmaya yetmiyordu.

Şu pis dünyaya bir çocuk getirmek ahmaklık.

Ne yaparsam yapayım çabalarımın sonucu sıfır.

Şer fikirlerini alıp hemen burayı terk et.

Yaman bir adamdı, kim görse korkardı.

Bu aralar işler yaş, sonumuz hayır olsun.

Hakan'ın kuruyasıca huyu bize kök söktürmüştü.

Kutsuz bebeği doğunca köyün yüzü bir daha gülmemişti.

İki laf söyleyince sınıfa madara olmuştu.

Milletin makûs talihi artık dönüyordu.

Tezyifkâr yazısını okuyarak hepimizden hıncını çıkarıyordu.



