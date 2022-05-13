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Kourtney Kardashian 1 milyon dolarlık yüzüğün üstüne basıp...

13.05.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kourtney Kardashian "The Kardashians" şovda yaşadığı bir olayı anlatırken ağladı. Kardashian, Travis Barker'ın verdiği 1 milyon dolarlık (yaklaşık 15 milyon liralık) nişan yüzüğünün üstüne bastığını ve kırdığını açıkladı.

Kourtney Kardashian 1 milyon dolarlık yüzüğün üstüne basıp...

İlişkisiyle ve cinsel hayat itirafıyla gündeme sık sık gelen Kourtney Kardashian yaptığı açıklamayla dikkat çekti. "The Kardashians" şovun yeni bölümünde Kris Jenner, Kourtney'nin devasa Lorraine Schwartz tasarımı yüzüğünü takmadığını fark etti.

Kardashian bunun üzerine yaşadığı olayı "muhtemelen hayatım boyunca yaptığım en kötü şeylerden biri" diyerek anlattı:

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"Yerde katlanmış sweatshirtlerimle oturuyordum. Yüzüğü çıkardım ve güvenli olacağını düşünerek yanıma yere koydum. Dolabımdan bir şey almam gerekiyordu ve ayağa kalktığımda yüzüğe bastım. Saatlerce histerik bir şekilde ağladım ve sonra Travis'i aradım. 'Gerçekten çok kötü bir şey yaptım' dedim."

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Kourtney Kardashian, "Bu, hayatımda sahip olduğum en güzel şey ve bunu nasıl yapabildim?" diye pişmanlığını dile getirdi.

Blink-182 davulcusu Lorraine Schwartz yüzüğün tasarımında büyük rol oynamıştı.

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Kourtney Kardashian
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