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Kourtney Kardashian'dan kocasına seks yasağı! Çıplak pozla duyurdu

13.09.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir kocası Travis Berker ile çocuk isteyen Kourtney Kardashian bebek yapmak için mücadeleye vermeyi durdurduğunu açıkladı. Kardashian ayrıca daha önce cinsel ilişki orucuna girip zorlandığı kocasına seks yasağı koyacağını da açıkladı. Bu açıklamalar için çıplak poz veren Kourtney Kardashian olay oldu.

Kourtney Kardashian'dan kocasına seks yasağı! Çıplak pozla duyurdu

43 yaşındaki Kourtney Kardashian ve 46 yaşındaki kocası Travis Barker uzun süredir bebek yapmak için çabalıyor. Ünlü TV yıldızı bebek için söylenen pek çok şeyi de yapmaya çalıştığını açıklayarak gündeme geliyordu. Vajina buharı ve seks orucu yapan Kardashian besin takviye serisi reklamı için çıplak poz verirken bu konuda açıklamalarda bulundu.

43 yaşındaki üç çocuk annesi Kourtney, yaptığı bir röportajda "Bir tüp bebek yolculuğuna başladık ama durdum. Çok oldu. Sadece düğünümüze odaklanmak ve evlenmek için ara verdim" dedi.

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Kourtney ayrıca Travis'i bu sonbaharda seks yasağına sokacağını da söyledi.

Ekran Alıntısı

KATI DİYETİN DETAYLARI

Vücudunu temizlemek ve bebek sahibi olmak için yaptığı katı diyeti anlatan Kardashian "Yapamayacağınız şeyler bunlar: Seks yok, kafein yok, alkol yok, şeker yok. Bu gerçekten temiz, katı diyet ve bunu beş gün boyunca uygulamalısınız" yorumunda bulundu.

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