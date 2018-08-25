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Kourtney Kardashian'ın intikamı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.08.2018 13:03 | Son Güncelleme

Kourtney Kardashian kavgalı olduğu kız kardeşi Kim'e ve ayrıldığı sevgilisi Younes Bendjima'ya nispet yaptı

Kourtney Kardashian'ın intikamı!

Kourtney Kardashian, kendisi gibi reality şov yıldızı kız kardeşi Kim Kardashian tarafından "en az heyecan uyandıran Kardashian" olarak nitelendirilmişti.

Aradan sadece birkaç gün geçtikten sonra ise bir buçuk yıllık sevgilisi Younes Bendjima'yı kendisini aldattığı gerekçesiyle terk etti.

Keeping Up With The Kardashians şovunun 39 yaşındaki yıldızı, şu sıralar Meksika'da tatil yapıyor.

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Paparazziler tarafından Meksika sahillerinde görüntülenen Kourtney, hem kardeşi Kim'e hem de eski sevgilisine nispet yapar gibiydi.

Leopar desenli seksi bikinisi içinde kusursuz fiziğini sergileyen Kardashian, son derece keyifli görünüyordu.

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Bol bol denize giren ve kumsalda güneşlenen Kourtney, plajdan sonra havuz başına çıkarak keyifli tatilini orada sürdürdü.

Kourtney, 25 yaşındaki model sevgilisi Younes Bendjima'dan Ağustos ayının başında ayrılmıştı.

Younes ise hiç vakit kaybetmeden soluğu Meksika'da almış ve yeni sevgilisiyle son derece samimi bir şekilde görüntülenmişti.

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Çok geçmeden Younes Bendjima'nın yanındaki kişinin, Kylie Jenner'ın 4 yıl aşk yaşadığı Tyga'nın eski kız arkadaşı olan Jordan Ozuna olduğu ortaya çıkmıştı.

Ancak üç çocuk annesi Kourtney, bu durumdan hiç ama hiç etkilenmemiş ve Younes'i çabucak unutmuş görünüyor.

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