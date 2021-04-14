Kourtney Kardashian, kardeşi Kim Kardashian’ın bitmeyen tatilinden paylaştı

2014 yılında evlendiği rapçi Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian, çocuklarını da yanına alarak tatile çıktı. Geçtiğimiz günlerde kendi markası Skims’ten elde ettiği kazanç sayesinde adını milyarderler listesine yazdıran Kim Kardashian’ın keyfi yerinde görünüyor.

Uzun tatiline devam Kim Kardashian’ın fotoğrafını bu sefer ablası Kourtney Kardashian paylaştı. Bakır rengi bikinisiyle kusursuz görünen Kardashian’ın fotoğrafı hayranları tarafından oldukça beğenildi.

KİM KARDASHİAN, KANYE WEST’LE ANLAŞTI

Gelen son söylentilere göre; Kanye West’e boşanma aşamasında olan Kim Kardashian tüm noktalarda anlaştı. Gösteri dünyasının ünlü çiftinin 4 çocuğu var. Özellikle çocukların velayeti ile ilgili tereddütleri olsa da Kanye West'e yakın olan kaynak; West'in Kardashian'ın iyi bir anne olduğunu her zaman kabul ettiğini ve ortak velayet konusunda hemfikir olduklarını da belirtti.

