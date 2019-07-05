Kourtney Kardashian kusursuz fiziğini sergiledi

İki buçuk yıl önce uyguladığı ketojenik diyetle eskisinden daha da iyi görünüme kavuştuğunu açıklayan Kourtney, ayna karşısında verdiği seksi pozlarla adından söz ettiriyor.

Diyeti hakkında konuşan Kardashian, 'Tecrübelerime göre, vücudumu şekerden arındırmak, yağ yakmak ve kilo vermeye başlamak için en iyi yöntemi buldum. Ketojonik diyete diyetinize bağlı kalın.' dedi.