MAGAZİN

Kourtney Kardashian kusursuz fiziğini sergiledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.07.2019 10:26 | Son Güncelleme

Kim Kardashian'ın ablası Kourtney Kardashian, Instagram'dan bikinili paylaşımıyla gündeme oturdu.

Uyguladığı Ketojonik diyet sayesinde kusursuz görünüme kavuşan 40 yaşındaki şov yıldızı, vücudunu sergilemekten kaçınmadı.

Kourtney Kardashian

40 yaşındaki reality şov yıldızı ketojenik diyetle geri döndüğü kusursuz fiziğini kırmızı bikinisiyle sergiledi.
İki buçuk yıl önce uyguladığı ketojenik diyetle eskisinden daha da iyi görünüme kavuştuğunu açıklayan Kourtney, ayna karşısında verdiği seksi pozlarla adından söz ettiriyor.
Diyeti hakkında konuşan Kardashian, 'Tecrübelerime göre, vücudumu şekerden arındırmak, yağ yakmak ve kilo vermeye başlamak için en iyi yöntemi buldum. Ketojonik diyete diyetinize bağlı kalın.' dedi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kourtney kardashian Ketojonik diyet

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Minik Poyraz'ın feci ölümü!

Minik Poyraz'ın feci ölümü!

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump damgası

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump damgası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

235 gün sonra taburcu oldu! Duygusal anlar...

235 gün sonra taburcu oldu! Duygusal anlar...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Chrissy Teigen dondurma yerken kendinden geçti

Dondurma yerken kendinden geçti

Perulu mankenin ahlaksız teklifi olay oldu! Açık açık yazdı

Perulu mankenin ahlaksız teklifi olay oldu! Açık açık yazdı

Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı: Alişan yeni sezonda...

O ünlüyü de aldı! İşte programın formatı

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 açıklaması! 'Farklı bir format olacak'

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 açıklaması!

Hülya Avşar'dan havuz videosu!

Hülya Avşar'dan havuz videosu!

Cüneyt Özdemir'in 'Sadece Şeyma' yorumu olay oldu! Şeyma Subaşı'ya çağrıda bulundu

Cüneyt Özdemir'in 'Sadece Şeyma' yorumu olay oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.