Kourtney Kardashian kusursuz fiziğini sergiledi

Uyguladığı Ketojonik diyet sayesinde kusursuz görünüme kavuşan 40 yaşındaki şov yıldızı, vücudunu sergilemekten kaçınmadı.
Kourtney Kardashian
40 yaşındaki reality şov yıldızı ketojenik diyetle geri döndüğü kusursuz fiziğini kırmızı bikinisiyle sergiledi.
İki buçuk yıl önce uyguladığı ketojenik diyetle eskisinden daha da iyi görünüme kavuştuğunu açıklayan Kourtney, ayna karşısında verdiği seksi pozlarla adından söz ettiriyor.
Diyeti hakkında konuşan Kardashian, 'Tecrübelerime göre, vücudumu şekerden arındırmak, yağ yakmak ve kilo vermeye başlamak için en iyi yöntemi buldum. Ketojonik diyete diyetinize bağlı kalın.' dedi.
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