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  4. Kourtney Kardashian reklam yapmak için ilginç pozlar paylaştı! Tepki çekti

Kourtney Kardashian reklam yapmak için ilginç pozlar paylaştı! Tepki çekti

24.02.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kourtney Kardashian sık sık kocasıyla verdiği müstehcen pozlarla gündeme geliyordu. Ünlü isim şimdi de bir sakız reklamı için ekran karşısına geçti ve dantelli eteğiyle verdiği pozlarla tepki çekti.

Kourtney Kardashian reklam yapmak için ilginç pozlar paylaştı! Tepki çekti

Kourtney Kardashian Travis Barker ile birlikte olduğu günden beri ailesinin diğer üyeleri gibi gündemden düşmüyor. Daha önce de çocuklarının yanında öpüşmeleri ve rahat hareketleri tepki alan çiftten Kourtney Kardashian şimdi de bir reklam için müstehcen pozlar verdi.

43 yaşındaki üç çocuk annesi, şeffaf dantelli bir etekle eşleştirilmiş mavi örgü hırkayla ateşli bir görüntü sergiledi.

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Reklam yaptığı markanın sakızından ziyade pozlarıyla dikkat çeken ünlü isme tepki yağdı.

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Kourtney Kardashian'ın pozlarını görenler "Sakızlar, iç çamaşırı değil", "Kardashians neden ürünlerini bu kadar cinsel olarak tanıtıyor?", "Yeni bir stiliste ihtiyacın var" eleştirilerinde bulundu.

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