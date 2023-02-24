Kourtney Kardashian reklam yapmak için ilginç pozlar paylaştı! Tepki çekti

Kourtney Kardashian Travis Barker ile birlikte olduğu günden beri ailesinin diğer üyeleri gibi gündemden düşmüyor. Daha önce de çocuklarının yanında öpüşmeleri ve rahat hareketleri tepki alan çiftten Kourtney Kardashian şimdi de bir reklam için müstehcen pozlar verdi.

43 yaşındaki üç çocuk annesi, şeffaf dantelli bir etekle eşleştirilmiş mavi örgü hırkayla ateşli bir görüntü sergiledi.

Reklam yaptığı markanın sakızından ziyade pozlarıyla dikkat çeken ünlü isme tepki yağdı.

Kourtney Kardashian'ın pozlarını görenler "Sakızlar, iç çamaşırı değil", "Kardashians neden ürünlerini bu kadar cinsel olarak tanıtıyor?", "Yeni bir stiliste ihtiyacın var" eleştirilerinde bulundu.



