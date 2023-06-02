Kourtney Kardashian soyunma odasında yere yattı! Pozları dikkat çekti

Travis Barker ile evlenen Kourtney Kardashian son dönemde hem markasıyla hem de çocuk yapma çabasıyla adından söz ettiriyor. Çocuk yapmak için seks orucu bile yapan yıldız yeni bir yöntem deniyordu.

Son olarak Kourtney Kardashian evine gelen kardeşinden 5 dakika 'seks' izni isteyerek gündeme gelmişti.

Yıldız bu sefer de markası için verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Soyunma odasında kısacık şortu ve siyah bluzuyla yere uzanan Kourtney Kardashian ilginç pozlarını paylaşarak dikkat çekti.

Kardeşi Kim Kardashian ile markası yüzünden terk düşen yıldız satışlar için elinden geleni yapıyor. Bu pozlar da onun bir adımıydı...

Kourtney Kardashian'ın bu ve benzeri pozlarıyla Kim'in önüne geçeceği sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Kourtney Kardashian son dönemde müstehcen pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.



