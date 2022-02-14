Kourtney Kardashian tepeden tırnağa transparan! Küvetin başında poz

Sevgilisi Travis Barker ile verdiği iddialı pozlarla adından söz ettiren Kourtney Kardashian Instagram'ı yine salladı. Baştan aşağı transparan giyinen Kardashian Ailesi'nin en büyük kızı olan Kourtney Kardashian cesur tarzıyla dikkat çekti.

Evlilik hazırlığında olan Kardashian küvetin kenarında otururken poz verdi. Ünlü yıldızın paylaşımına beğeni yağdı. Kardashian'a yakın çevresi "Güzel ötesi" yorumlarında bulundu.

Kardashian’ın eski sevgilisi Scott Disick ile ilişkisinden 11 yaşında Mason, 9 yaşında Penelope ve 6 yaşında Reign adında üç çocuğu bulunuyor.



