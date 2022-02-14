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  4. Kourtney Kardashian tepeden tırnağa transparan! Küvetin başında poz

Kourtney Kardashian tepeden tırnağa transparan! Küvetin başında poz

14.02.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardashian Ailesi'nin en büyük kızı olan Kourtney Kardashian yine cesaretini konuşturdu. Tamamen transparan giyinen Kourtney Kardashian küvetin başında poz vermeyi de ihmal etmedi,

Kourtney Kardashian tepeden tırnağa transparan! Küvetin başında poz

Sevgilisi Travis Barker ile verdiği iddialı pozlarla adından söz ettiren Kourtney Kardashian Instagram'ı yine salladı. Baştan aşağı transparan giyinen Kardashian Ailesi'nin en büyük kızı olan Kourtney Kardashian cesur tarzıyla dikkat çekti.

Evlilik hazırlığında olan Kardashian küvetin kenarında otururken poz verdi. Ünlü yıldızın paylaşımına beğeni yağdı. Kardashian'a yakın çevresi "Güzel ötesi" yorumlarında bulundu.

Ekran Alıntısı

Kardashian’ın eski sevgilisi Scott Disick ile ilişkisinden 11 yaşında Mason, 9 yaşında Penelope ve 6 yaşında Reign adında üç çocuğu bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
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