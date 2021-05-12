Kourtney Kardashian ve Travis Barker paylaşımlarıyla şoke etti

Kourtney Kardashian ve Travis Barker aşkı tam gaz devam ediyor. Kardashian-Jenner kardeşlerin en büyüğü olan 42 yaşındaki Kourtney yine gündem olmayı başardı. Cinsel hayatına dair sık sık ipuçları veren ünlü isim herkesi şoke etti.

İkili Gwyneth Paltrow'un Goop serisinden şımarık bir mesajla süslenmiş 90 dolarlık bir mumun görüntüsünü paylaştı.

Ünlü çiftin paylaştığı mum kutusunun üzerinde 'Bu Kourtney'nin orgazmı gibi kokuyor' sloganı yer alıyordu. Travis Barker'ın sevgilisine bu ilginç hediyesine yorum yağdı.

Kourtney Kardashian geçtiğimiz aylarda sert seksi sevdiğini söyleyerek ateşli cinsel hayatıyla ilgili paylaşımlar yapmıştı.

