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Kourtney Kardashian ve Travis Barker paylaşımlarıyla şoke etti

12.05.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ateşli bir aşk yaşayan Kourtney Kardashian ve Travis Barker yine paylaşımlarıyla olay oldu. Travis Barker sevgilisine özel yaptırdığı hediyeyle şoke etti.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker paylaşımlarıyla şoke etti

Kourtney Kardashian ve Travis Barker aşkı tam gaz devam ediyor. Kardashian-Jenner kardeşlerin en büyüğü olan 42 yaşındaki Kourtney yine gündem olmayı başardı. Cinsel hayatına dair sık sık ipuçları veren ünlü isim herkesi şoke etti.

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İkili Gwyneth Paltrow'un Goop serisinden şımarık bir mesajla süslenmiş 90 dolarlık bir mumun görüntüsünü paylaştı.

Ekran Alıntısı

Ünlü çiftin paylaştığı mum kutusunun üzerinde 'Bu Kourtney'nin orgazmı gibi kokuyor' sloganı yer alıyordu. Travis Barker'ın sevgilisine bu ilginç hediyesine yorum yağdı.

Kourtney Kardashian geçtiğimiz aylarda sert seksi sevdiğini söyleyerek ateşli cinsel hayatıyla ilgili paylaşımlar yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gwyneth Paltrow Kourtney Kardashian
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