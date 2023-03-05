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Kourtney Kardashian yeni imajıyla herkesi şaşırttı! "Kim Kardashian'a özenmişsin"

05.03.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kourtney Kardashian uzun yıllardır arkadaş olduğu müzisyen Travis Barker ile evlendiğinden beri gündemden düşmüyor. Hem cinsel hayatına dair açık konuşması hem de iddialı pozlarıyla gündeme gelen Kourtney Kardashian yeni imajıyla herkesi şaşırttı.

Kourtney Kardashian yeni imajıyla herkesi şaşırttı! "Kim Kardashian'a özenmişsin"

Blink-182 isimli müzik grubunun davulcusu olarak şöhrete kavuşan Travis Barker ile evlenen Kourtney Kardashian zaman zaman yaptığı müstehcen paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Kardashian-Jenner ailesinin öne çıkan isimlerinden olan Kourtney Kardashian özellikle kocasıyla çocuklarının yanında farklı açık saçık davrandığı için eleştirilerin odağındaydı.

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Kourtney Kardashian şimdi de imaj değişikliğiyle gündemde. Saçlarını sarı yapan yıldız herkesi bir hayli şaşırttı. Saçlarını platin sarısına boyatan ünlü ismin saç rengindeki değişiklik oldukça şaşırtıcı çünkü realite yıldızı, yıllarca esmer kaldı.

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Kourtney Kardashian'ın tarzını beğenmeyen bir hayran, "Sarı saçları Khloe ve Kylie Jenner'a bırakmalıydı" yorumunu yaparken, başka bir hayran "Herkes sarışın olmamalı" dedi. Bazı takipçiler ise son dönem sarışın olan Kim'i hatırlattı ve "Kardeşine mi özendin?" dedi.

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Kourtney Kardashian Travis Barker travis kardashian

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