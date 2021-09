Kourtney Kardashian yine çok cesur! Tüm kıvrımlarını sergiledi

Sosyal medyada 140 milyonu aşkın takipçisi bulunan ABD'li televizyon yıldızı Kourtney Kardashian, Instagram hesabından paylaştığı kırmızı mayolu pozuyla yürek hoplattı. Tamamen filtresiz paylaşım yaptığını söyleyen Kardashian, annesi Kris Jenner'ın evinde verdiği cesur pozlarla takipçilerinden tam puan aldı. İşte çok konuşulan o pozlar:

''KİLO ALDIĞIMDA BİLE MUTLUYUM''

Sık sık kadınların bedenlerindeki kusurlarla barışmaları gerektiğini ifade eden Kardashian, kilo aldığı dönemlerde bile vücuduyla gurur duyduğunu belirtiyor. 2018'de GQ Mexico'ya konuşan yıldız, insanların ne dediğini önemsemediğini ve içinde olduğu bedeni taşımaktan mutluluk duyduğunu dile getirmişti.

KOURTNEY KARDASHİAN KİMDİR?

Kourtney Mary Kardashian, 18 Nisan 1979'da ABD'de dünyaya geldi. Ermeni, İskoç ve Hollanda asıllıdır. Keeping Up with the Kardashians adlı reality show ile geniş kitlelerce tanındı.

Khloé Kardashian ve Kim Kardashian'ın kardeşidir. 14 Aralık 2009'da oğlu Mason Dash Disick, 8 Temmuz 2012'de kızı Penelope Scotland Disick, 14 Aralık 2014'te ikinci oğlu Reign Aston Disick dünyaya geldi.

Kendine ait Poosh adlı güzellik, lifestyle ve makyaj üzerinde duran blog/markası bulunuyor.