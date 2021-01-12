Kovid-19 ağızda çeşitli yaralara neden oluyor

Bu kişilerden 23'ünün dillerinde, 20'sinin yanaklarında, 11'inin diş etlerinde, 4'ünün ise damaklarında "aft, eritem ve liken" gibi yaralara rastlandı. Diğer 16 hastada ise ağız lezyonu görülmedi.

Kovid-19'un ağız ve burun yoluyla bulaşmasından yola çıkan Eskişehir Şehir Hastanesinden Doç. Dr. Vural Fidan, Yunus Emre Devlet Hastanesinden Dr. Handan Koyuncu ile Ankara'daki bir özel hastanede görevli Uzm. Dr. Yaşar Okan Akın tarafından çalışma başlatıldı.

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir ve Ankara'da görevli Kulak Burun Boğaz uzmanlarından oluşan 3 kişilik ekibin yaptığı araştırmada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yol açan viral enfeksiyonun, dil, yanak ve damakta yaralar oluşturduğu belirlendi.

Çalışmanın yürütücüsü Doç. Dr. Vural Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 virüsünün ağız ve burun bölgesinden vücuda girdiğini anımsatarak, branşları gereği kulak, burun ve boğaz bölgesine yoğunlaştıkları bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Kovid-19'un hem taşıyıcı hem de enfekte grupta erken dönemde tanınması ve buna yönelik tedaviye başlanmasının önemine değinen Fidan, şöyle devam etti:

"Kovid-19 viral bir hastalık. Viral hastalıkların birçoğunda olduğu gibi bu hastalığın da giriş bölgesi olan ağızda bir iz bırakabileceğinden yola çıktık. Kan ve sürüntü değerlerinde mutlaka Kovid-19 pozitif teşhisi konulan 70'den fazla hastayı değerlendirdiğimiz bu çalışmada, söz konusu kişilerin yarısından fazlasında ağız bölgesinde lezyonların bulunduğunu görüntüledik. Hastaların ağız bölgesinde 'aft' ve 'liken' dediğimiz farklı bulgular vardı. Bunların neticesinde hastaların asemptomatik yani farklı herhangi bir bulgusu olmadan da bu hastalıkla ilintisi olabileceğini gösterdik."

Fidan, önceki farklı yayınlarda hastaların sadece koku ya da tat almama gibi problemlerinin sonucu Kovid-19 pozitif teşhisi konulduğunu gördüklerini dile getirerek, Kovid-19 ile ilgili bilgilerinin henüz yeni olduğunu aktardı.