Köy eş anlamlısı nedir? Köy kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Köy kelimesi dilimize Farsçadan geçmiştir. Farsçada "sokak" anlamına gelen "kūy" kelimesinden alıntıdır. Uzun zamandır dilimizde olan köy kelimesi dilimizde, Farsçadaki "sokak" anlamıyla kullanılmaz. Türk Dil Kurumuna göre "tüzel kişiliğe sahip olan tarımsal yerleşim alanı"nı ifade eder. Anlam olarak "yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri bakımından kasabadan farklı olan, küçük ve genel olarak tarımla uğraşan konutları ve diğer yapıları ve bu yaşamı yansıtan kırsal yerleşim birimi"dir. Aynı zamanda "köy halkı" için de köy kelimesi kullanılır.

Köy kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Günlük yaşamda sıkça kullanılan kelimelerden biri olan köy kelimesi Farsça kökenli bir kelimedir. Dilimize Farsçadan gelmiş olan köyün eş anlamlısı olan sözcükler de köy ile aynı anlamı ifade eder. Köy kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

Köy yeri

Karye

Köylük yer

Yazılış ve okunuş bakımından birbirlerinden ayrı olsalar da bu kelimeler köy kelimesi yerine ve birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Cümle içinde eş anlamlı kelimeler asıl kelimenin yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamını değiştirmez.

Köyün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeleri cümle içinde birbirleri yerine kullanmak tekrara düşmeye engel olur. Yazı ve konuşma dilinde kullanılabilen eş anlamlı kelimeler bir cümleyi farklı şekillerde ifade etmemizi sağlar. En bilinen anlamıyla yazılışları ve okunuşları farklı fakat anlamları aynı olan eş anlamlı kelimelerin daha iyi kavranabilmesi ve pekiştirilebilmesi için örnek cümleler ile açıklanması gerekir. Köy eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler şu şekilde açıklanabilir:

Vatanseverlik, vatanın karye yerlerini bile sevmektir.

Dört bir yanı yeşil olan sevimli köylük yerde oturuyorlardı.

Gelişme durumuna bakılacak olursa köy yeri deyip geçmemek lazım.



