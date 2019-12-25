Köy okulunu koleje çevirdiler! Öğretmenlerden alkışlanacak hareket

Eğil ilçesi Bahşiler köyünde bulunan TYSD Atatürk İlkokulunda görev yapan 12 öğretmen, öğrencilerinin daha iyi ortamda eğitim görebilmesi için bakımsız olan okulu restore etmeye karar verdi. Kolları sıvayan fedakar öğretmenler, öncelikle okulun etrafını duvarlarla örüp badana işlemini gerçekleştirdi. Okuldaki çalışmalarını bitiren öğretmenler, daha sonra çevre düzenlemesine geçti. Okulun bahçesinde çevre düzenlemesi yapan öğretmenler, bahçede oyun alanı da hazırladı. Yaptıkları çalışmalarla okulu koleje bürüyen öğretmenler, son olarak sponsor bularak öğrencilerin giysilerini de temin etti.

'OKULUMUZ TAM BİR KOLEJ HAVASINDA'

Yaptıkları çalışmalarla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan TYSD Atatürk İlkokulu Müdürü Resul Üstüntaş, eğitim anlamında ilçenin en iyi okullarından birine sahip olduklarını söyledi. Okulun fiziki şartlarını düzelttikleri için çocukların devamsızlık oranlarının düştüğünü belirten Üstüntaş, “Velilerin okula bakış açısı değişti. Öğrenciler okula daha çok ve severek gelmeye başladı. En son bir kolejden yardım almaya başladık. Kolej öğrencileri geldi. Kolej öğrencilerinin üstündeki üniformalar bizim öğrencilerin çok hoşuna gitti. Baktık ki öğrenciler çok sevdiler, sponsor bulduk. Öğretmenlerimizde sağ olsun bu konuda okul müdürlüğüme çok destek verdiler. Bir sponsor bulduk ve 166 öğrencimize üniforma ayarladık, okulumuz tam bir kolej havasında. Okul bahçemiz topraktı. Biz o zemini ilçe kaymakamımız sayesinde düzelttik, okul duvarını yaptırdık. Parkeyi yapmakla kalmadık, dedik ki bu parkeye birde oyun alanı lazım, onu da yaptık” dedi.