Köyceğiz'de çiftliği olan Yılmaz Erdoğan: Van ve Hakkari için de çalışıyoruz

Köyceğiz'deki çiftliğinde orman yangınları sonrası mağdur olanlara yardım etmeye çalışan Yılmaz Erdoğan yeni paylaşımıyla dikkat çekti.

İlk günden beri dostlarıyla bölgedeki ihtiyaçları karşılamaya çalışan Erdoğan, Çeşme’den gelen yardım kampanyasıyla mağdurlara destek oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, "İlk günden beri burayı bir yardım istasyonuna çevirdik. Daha çok şimdiye kadar yiyecek, içecek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorduk ama bugün muhteşem şeyler geldi. Berfu-Eser Yenenler, Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı’nın önderliğinde Çeşme halkının desteğiyle ve birçok firmanın katılımıyla... Harika oldu. Şimdi bunların hepsini ihtiyaç sahiplerine ihtiyaç noktalarına göndereceğiz. Emeği geçen tüm kardeşlerimize, Köyceğiz halkı adına şükranlarımızı sunarız’ ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ğn paylaşımı sonrası çok sayıda yorum da Van ve Hakkari içindi. Yılmaz Erdoğan bir paylaşım yaparak Van ve Hakkari'deki sel mağdurları için de kolları sıvadığını açıkladı.

