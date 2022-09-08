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Koyu bir vegandı! Soluğu hamburgercide aldı: ''İhanete uğradım''

08.09.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vegan yaşam tarzıyla bilinen Arjantinli fenomen Mariano de la Canal, bir köpeğin saldırısına uğramasının ardından hayvansal ürünleri tüketmeyi reddeden yaşam tarzına sırtını döndü ve yaşadığı saldırının hayvan krallığı tarafından ihanete uğramış hissetmesine neden olduğunu açıkladı.

Koyu bir vegandı! Soluğu hamburgercide aldı: ''İhanete uğradım''

Instagram'da 455.000'den fazla takipçisi olan vegan influencer, kısa bir süre önce bir grup köpeğin saldırısına uğradı. Meşhur sosyal medya fenomeni, bir gazeteye yaptığı açıklamada saldırıdan kısa bir süre sonra kendisini birden bir hamburgercide, menüden sipariş verirken bulduğunu anlattı.

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Bir eğlence ve dans şovuna katıldıktan sonra Arjantinde şöhret kazanan Mariano, "Veganlığı beni bir köpek ısırdığı için bıraktım. Hayvanlar için kampanya yürütüyorum ve sonra onlardan biri gelip beni ısırıyor. Resmen hayvan krallığı tarafından ihanete uğramış hissettim ve buna sinirlendim'' diye açıkladı.

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''KALKIP MCDONALDS'A GİTTİM''

arjantin

34 yaşındaki fenomen, "Gerçek şu ki, veganizm, vejeteryanlık, hepsi için birçok kampanya yürüttüm. Ama sokakta bir köpek gelip beni ısırdı ve kendi kendime 'Vay canına, onlar için çok uğraşıyorum ve sürülerinden biri gelip beni ısırıyor' dedim. Sonra da kalkıp McDonald's'a gittim." diye anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
vegan beslenme
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