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  4. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric’e ‘Süpermen’ sürprizi! Kimseye aldırmadan etrafında dolaştı

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric’e ‘Süpermen’ sürprizi! Kimseye aldırmadan etrafında dolaştı

07.09.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric konuşma yaptığı sırada ‘Süpermen’ kostümü giyen bir çocuğun bisiklet sürerek başkanın etrafında dolaştığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği video kısa sürede popüler olmayı başardı.

Şili’de geçmiş Pazar gününde diktatör Augusto Pinochet döneminde hazırlanan anayasanın yerini alması için yeni bir anayasa taslağı oluşturularak referanduma gidilmişti. Şili halkından yaklaşık 7.9 milyon kişi ‘hayır’ oyu kullanırken, yaklaşık 4.9 milyon kişi ise ‘evet’ demişti. Referandumda reddedilen yeni anayasaya destek için oy kullanma çağrısında bulunan Boric'in konuşması sırasında çekilen video, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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BAŞKAN HARARETLİ BİR ŞEKİLDE KONUŞUYORDU AMA...

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Başkanın referandumda reddedilen yeni anayasaya ilişkin olarak yaptığı konuşma sırasında başında beyaz kaskı ve mavi ‘Süpermen’ kostümü olan bir çocuk alana geldi. Çevredekilerin meraklı bakışlarına aldırmayan küçük çocuk başkanın hararetli konuşması sırasında mavi bisikletini sürmeye devam ederek Şili Devlet Başkanı Boric’in etrafında dönmeye başladı. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldığı anda viral oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Şili
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