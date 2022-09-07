Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric’e ‘Süpermen’ sürprizi! Kimseye aldırmadan etrafında dolaştı

Şili’de geçmiş Pazar gününde diktatör Augusto Pinochet döneminde hazırlanan anayasanın yerini alması için yeni bir anayasa taslağı oluşturularak referanduma gidilmişti. Şili halkından yaklaşık 7.9 milyon kişi ‘hayır’ oyu kullanırken, yaklaşık 4.9 milyon kişi ise ‘evet’ demişti. Referandumda reddedilen yeni anayasaya destek için oy kullanma çağrısında bulunan Boric'in konuşması sırasında çekilen video, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

BAŞKAN HARARETLİ BİR ŞEKİLDE KONUŞUYORDU AMA...

Başkanın referandumda reddedilen yeni anayasaya ilişkin olarak yaptığı konuşma sırasında başında beyaz kaskı ve mavi ‘Süpermen’ kostümü olan bir çocuk alana geldi. Çevredekilerin meraklı bakışlarına aldırmayan küçük çocuk başkanın hararetli konuşması sırasında mavi bisikletini sürmeye devam ederek Şili Devlet Başkanı Boric’in etrafında dönmeye başladı. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldığı anda viral oldu.



