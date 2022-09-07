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Sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraf! UFO gördüğünü iddia etti, görenler anlam veremedi

07.09.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’nın Tamaulipas şehrinde yaşayan Juan Manuel Sanchez isimli bir adam garajından dışarı çıktığında ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Fırtınalı bir havada çekildiği iddia edilen görüntüleri sosyal medyada paylaşan Sanchez bir anda gündem oldu. Sosyal medyada popüler olan fotoğraflar ülkenin ulusal haber kanallarında da yerini alarak büyük bir heyecan yarattı.

Sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraf! UFO gördüğünü iddia etti, görenler anlam veremedi

Meksika’da bir araba tamircisi olarak çalışan Juan Manuel Sanchez, evinin çevresinde başlayan fırtınayı çekmek için dışarı çıktı ve garajının üzerinden baktığında gökyüzünde daire şeklinde bir cismin olduğunu fark etti. Çektiği fotoğrafları Facebook hesabı üzerinden paylaşan adamın cep telefonu kamerasıyla çektiği görseller bir anda sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu fotoğrafların haber kanallarında paylaşılmasından sonra tartışmalarda beraberinde geldi.

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PAYLAŞIMINI SAVUNDU

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Araba tamircisi Sanchez tarafından çekilen fotoğrafların gerçekliğine dair tartışmalar gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafların bir kamera hilesi, doğal bir fenomen yoksa bir aldatma unsuru olduğu konusunda fikirler ortaya atıldı.

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Valle Hermoso'daki evinin önünde gördüğü gizemli cismi Meksika televizyon kanalı RDTV'ye anlatırken Sanchez paylaşımını savundu. Aynı zamanda aynı cismi kendisiyle birlikte eşi ve iş arkadaşlarının da gördüğünü söyledi. Video çekmediği için hayal kırıklığına uğradığını, ancak kamerası fotoğraf modunda olduğu için nesne kaybolmadan önce çekebildiği fotoğrafları çektiğini de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
ufo Meksika
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