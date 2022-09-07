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Köprücük kemikleri olmadan doğdu! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

07.09.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan Danielle isimli bir kadın, Stranger Things yıldızı Gaten Matarazzo'nun da sahip olduğu nadir bir genetik durum olan Cleidocranial Displazi'ye sahip. Tiktok’ta yeteneğini gösterdiği paylaşımıyla popüler olan kadın vücudunu simetrik bir şekilde ikiye katlayabiliyor.

Köprücük kemikleri olmadan doğdu! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

TikTok’ta Danielle ismiyle paylaşım yapan bir kadın doğuştan köprücük kemikleri olmadan dünyaya geldi. Danielle, kemiklerin, kafatasının ve dişlerin gelişimini etkileyen Kleidokraniyal Displazi (CCD) adı verilen nadir bir genetik duruma sahiptir. İngiliz kadın sosyal medyada ilginç yeteneğini ortaya çıkartarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve herkesi şaşırttı.

FARKINDALIK YARATMAYA ÇALIŞIYOR

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TikTok’ta 36 bin takipçisi bulunan Danielle, Dustin Henderson'ı oynayan Stranger Things oyuncusu Gaten Matarazzo ile aynı milyonda bir görülen genetik bozukluğunu paylaşıyor. Hastalığı Danielle’in dişlerinin büyümesini ve kemiklerinin gelişimini doğrudan etkiledi. Hastalığıyla yaşamayı öğrendiğini dile getiren Danielle, TikTok’ta genetik bozukluğa farkındalık yaratmak için paylaşım yapmaya başladı. Bu durumu eğlenceli bir hale getiren Danielle paylaşımında kollarını içe doğru içerek omuzlarını birbirine değdirdi. Gövdesi ikiye katlanmış gibi görünen kadın gönderisine, “İşte benim parti numaram. Vücudumu ikiye katlayabiliyorum” notunu ekledi.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medyada kullanıcıları Danielle’in paylaşımına büyük ilgi gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye “Günümü güzelleştirdin” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu harika bir parti numarası. İnanılmaz” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Köprücük kemiği
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