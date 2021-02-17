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Kozunu paylaşmak deyiminin anlamı nedir? Kozunu paylaşmak deyiminin gerçek hikayesi!

Seray Üstün Seray Üstün 17.02.2021 11:43 | Son Güncelleme:
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Kozunu paylaşmak deyiminin anlamı nedir? Kozunu paylaşmak deyiminin gerçek hikayesi!

Atalarımızın söylediği sözler kalıplaşarak deyim ve atasözü olarak günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Çoğu zaman aklımızın alamayacağı sayıda deyim ve atasözü ile karşı karşıya kalırız. Bunların büyük bir bölümünün anlamını bildiğinize eminiz. Peki ortaya çıkış hikayelerini hiç düşündünüz mü?

Deyimler ve atasözleri çoğu zaman bir paragrafı oluşturacak kadar çok cümle kurmamız gerek durumları tek bir kalıp üzerinden açıklar. Ülkemizde bu deyim ve atasözlerini kullandığınızda hiçbir sorunla karşılaşmazsınız. Çünkü altında yatan mecaz anlam yabancılar tarafından büyük bir çoğunlukla anlaşılmaz. Hatta bu deyim ve atasözlerinin yabancı dillere birebir çevirmesi bile aynı etkiyi yaratmaz. Peki bu deyim ve atasözleri nasıl ortaya çıktı? İşte sizler için kozunu paylaşmak deyiminin ilginç hikayesini araştırdık.

Kozunu paylaşmak deyiminin anlamı genel olarak aradaki anlaşmazlığı zora başvurarak, üstün güce dayanarak çözümlemek ve sona erdirmek manasında kullanılır. Koz eskiden ceviz anlamında kullanılan bir kelimedir. Kastamonu’da iki köyü arasında ortak paylaşılan bir cevizlik vardı. Ceviz hasadının mevsimi gelince bir gün belirlenir ve iki köy halkı cevizlikte buluşurdu. Toplanan cevizleri kendi aralarında paylaşılırdı. Ancak her seferinde haksızlık olduğu ileri sürülerek kavga çıkardı. Hatta olay öyle bir seviyeye geldi ki köylerde kavga müsait eli sopa tutan delikanlılar koz paylaşma gününden önce hazırlık yapardı. Bir anne oğlunun büyüdüğünü anlatmak için “Benim oğlan, kozunu paylaşacak çağa geldi” sözünü söyledi. O günden sonra bu söz deyim olarak kullanılmaya başlandı.

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