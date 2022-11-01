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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2022 ön lisans sonuçları açıklandı mı? ÖSYM’den tarih açıklaması

01.11.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS sonuçları için heyecan giderek artıyor. KPSS ön lisans oturumu başvuruları 3-15 Ağustos 2022 tarihleri aralığında alındı. Başvurularını yapan adaylar sınava 9 Ekim'de girdiler. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sonuçların açıklanacağı tarih hakkında bilgi verildi. Peki, KPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2022 ön lisans sonuçları açıklandı mı? ÖSYM’den tarih açıklaması

KPSS ön lisans sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen KPSS'ye girmek isteyenler başvurularını yayımlanan kılavuza göre tamamladılar. KPSS ön lisans oturumu 9 Ekim'de yapıldı. ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre KPSS ön lisans sonuçları kasım ayı içerisinde açıklanacak.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ön lisans sonuçları 3 Kasım tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet
adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

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B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı
ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

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