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Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni ne zaman, nerede ve saat kaçta yapılacak? Kraliçe 2. Elizabeth bugün defnediliyor

19.09.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan monarkı unvanına sahip olan Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında 8 Eylül 2022 tarihinde İskoçya'da bulunan Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti. Kraliçe’nin resmi olarak ölüm haberinin açıklanmasının sonrasında naaşı cenaze öncesinde Londra'daki Westminster Salonu'nda halkın ziyaretine açıldı. Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül'de TSİ 13.00'te (BST 11.00) Westminster Kilisesi'nde yapılacak.

Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni ne zaman, nerede ve saat kaçta yapılacak? Kraliçe 2. Elizabeth bugün defnediliyor

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in, onlarca yılldır ülkenin görmediği çapta büyük bir devlet töreniyle günlerdir halkın ziyaretine açık olan Westminster Salonu’ndan Westminster Katedrali’ne götürülecek. Kraliçe’nin hayatını anmak için tören başlamadan önce 96 dakika boyunca her dakika başında çan çalınacak. Törene Kral 3. Charles ve eşi Konsort Kraliçe Camilla liderlik edecek. Tabuta eşlik etmek için çiftin ardından Galler Prensi ve Prensesi William ve Kate yürüyecek. Çocukları Prens George ve Prenses Charlotte da onların arkasından yürüyecek.

73 YILLIK AŞKINA KAVUŞACAK

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Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Philip 1947 yılının Kasım ayında Westminster Abby’deki nikahlarıyla hayatlarını birleştirdi ve ikili Prens Philip’in 9 Nisan 2021 tarihinde 99 yaşında vefat etmesine kadar geçen sürede tam 73 yıl evli kaldı. Kraliçe 2. Elizabeth ilk olarak eşi Prens Philip’in yanına defnedilecek. Edinburgh Dükü'nün cesedi, Kraliçe'nin cenazesinin ardından Windsor Şatosu'ndaki St George Şapeli Kraliyet Kasası'ndaki ilk istirahat yerinden taşınacak. Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Philip’in naaşları Kraliçe'nin babası George VI, annesi Kraliçe Anne ve kız kardeşi Prenses Margaret'in kalıntılarına ev sahipliği St. George Şapeli’ne nakledilecek ve defin işlemi gerçekleştirilmiş olacak.

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Anahtar Kelimeler:
kraliçe 2. elizabeth
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