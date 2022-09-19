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  4. Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum' diyerek tehdit etti

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum' diyerek tehdit etti

19.09.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'da yaşayan ve Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın aşk çocuğu olduğunu iddia ederek gündeme gelen 56 yaşındaki Simon Dorante-Day, uzun zamandır çeşitli kanıtlar ortaya atarak iddiasını destekliyordu. Dorante-Day, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından yaptığı açıklama ile yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum' diyerek tehdit etti

Dorante-Day 1966 yılında, yani Kral Charles ve Kraliçe Camilla evlenmeden önce dünyaya geldi. Charles ve Camilla'nın ise 1970'lerin başında tanıştığı biliniyordu ancak Dorante-Day, bu bilgiyi yalanladı ve tarihlerin doğru olmadığını söyleyerek, 'ebeveynlerinin' daha önce ilişkiye başladığını belirtti.

Ayrıca doğar doğmaz evlatlık verildiğini, üvey anneannesinin Kraliçe'nin çalışanlarından olduğunu, ve ölmeden hemen önce kendisine gerçeği söylediğini iddia etti.

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Bu iddiasında ısrarcı olan Dorante-Day, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünün ardından birçok taziye mesajı aldığını iddia etti ve iyi dilekleri için herkese teşekkürlerini sundu. ''Gerçeklerin gün yüzüne çıkması gerekiyor'' diyerek açıklamada bulunan Dorante-Day, daha önce Elizabeth'e oğlu Charles'ı DNA testine ikna etmesi için mektup yazdığını ancak yanıt alamadığını söyledi.

'KÜÇÜK BİR PLAN'

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7NEWS'e konuşan dokuz çocuk babası Dorante-Day ve eşi Elvianna, yaptıkları son açıklamada Kraliçe'nin ölümüne dair duyguları ve bunu nasıl ele alacakları konusunda küçük bir planları olduğunu duyurdular.

''HUKUKTAN ÜSTÜN OLMAMALI''

King Charles III And The Queen Consort Visit Wales

Çift, Charles ve Camilla'ya DNA testi yaptırmaları için dava açacaklarını söyledi ve "Kraliyet ailesi hukuktan üstün olmamalı" diye ekledi. Dorante-Day, konuyu daha önce de mahkemeye taşımak istediğini ama olayın üstünün kapatıldığını belirterek "Bu kez işlerin farklı olacağına inanıyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kraliçe 2. elizabeth
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