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  4. Kraliçe 2. Elizabeth’in cenazesinde korkutan anlar! Polis memuru birden yere yığıldı, sedyeyle salondan çıkartıldı

Kraliçe 2. Elizabeth’in cenazesinde korkutan anlar! Polis memuru birden yere yığıldı, sedyeyle salondan çıkartıldı

19.09.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya gözünü ve kulağını Londra’ya çevirmiş durumda. İngiltere tarihinin en uzun süreli tahtta kalan monarkı unvanına sahip olan Kraliçe Elizabeth 8 Eylül 2022 tarihinde 96 yaşında hayatını kaybetmişti. Kraliçe’nin cenaze töreni ise bugün resmi olarak gerçekleştirildi. Yoğun güvenlik önlemleri alından cenaze töreni sırasında bir polis memuru bayıldı. Mesai arkadaşları tarafından sedyeyle dışarı taşınan polis memuru herkesi korkuttu.

Kraliçe 2. Elizabeth’in cenazesinde korkutan anlar! Polis memuru birden yere yığıldı, sedyeyle salondan çıkartıldı

İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan monarkı unvanına sahip olan Kraliçe 2. Elizabeth resmi cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor. Günlerdir Kraliçe’nin naaşı halkın ziyaretine açık olan Westminster Salonu’ndaydı. Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül'de TSİ 13.00'te (BST 11.00) Westminster Kilisesi'nde başladı.

ON BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Dünya liderlerinin katıldığı cenaze törenine İngiliz halkı yoğun ilgi gösterdi. 3 bini aşkın askeri personelin ve polisin güvenlik amacıyla görev yaptığı törende bir polis memuru bayıldı. Memur, Kraliyet donanması personeli ve bazı polis meslektaşları tarafından bir sedyeyle taşındı. Sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken durumunun ciddi olmadığı düşünülüyor.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth son yolculuğuna uğurlanıyor! Dünya bu töreni takip ediyorİngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth son yolculuğuna uğurlanıyor! Dünya bu töreni takip ediyor


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Anahtar Kelimeler:
İngiltere elizabeth
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