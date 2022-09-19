Kraliçe 2. Elizabeth’in cenazesinde korkutan anlar! Polis memuru birden yere yığıldı, sedyeyle salondan çıkartıldı

İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan monarkı unvanına sahip olan Kraliçe 2. Elizabeth resmi cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor. Günlerdir Kraliçe’nin naaşı halkın ziyaretine açık olan Westminster Salonu’ndaydı. Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül'de TSİ 13.00'te (BST 11.00) Westminster Kilisesi'nde başladı.

ON BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Dünya liderlerinin katıldığı cenaze törenine İngiliz halkı yoğun ilgi gösterdi. 3 bini aşkın askeri personelin ve polisin güvenlik amacıyla görev yaptığı törende bir polis memuru bayıldı. Memur, Kraliyet donanması personeli ve bazı polis meslektaşları tarafından bir sedyeyle taşındı. Sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken durumunun ciddi olmadığı düşünülüyor.



