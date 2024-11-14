Kraliçe de etti rezil de... Öyle bir kolye ki tam 300 karatlık! Çıkarıldığı ilk müzakerede rekor teklif

yüzyıla ait, Anglesey Markisi koleksiyonunda bulunan 300 karatlık 500 elmastan oluşan tarihi bir kolye seti, Sotheby’s Müzayede Evi’nde düzenlenen “Kraliyet ve Asil Mücevherler” satışında 1.8 ile 2.8 milyon dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyordu. Ancak öyle bir rehabet gördü ki neredeyse beklenenin üst limitin iki katına satıldı. Vergi ve komisyonlar dahil edildiğinde nihai satış fiyatı 4.81 milyon dolara kadar çıktı.

KOLYE HALKIN ÖFKESİNİ KAZANMASINA SEBEP OLDU

Bu kolyenin, Fransız Kraliçesi Marie Antoinette'in itibarını zedeleyen ve Fransız Devrimi'ne zemin hazırlayan ünlü Elmas Kolye olayı olduğu öne sürülüyor. 1780'lerde yaşanan bu skandal, kraliçenin adıyla ilişkilendirilmesinin ardından halkta büyük bir öfke uyandırmıştı. Kolye, Jeanne de la Motte adlı bir soylu tarafından, kraliçenin adına, ödeme taahhüdü karşılığında lüks bir şekilde satın alınmıştı. Bu durumun halkın tepkisini artırarak devrimin önünü açan faktörlerden biri olduğu düşünülüyor.

ÖNEMLİ GÜNLERDE TAŞINDI

Sotheby’s, kolyenin muhtemelen Fransız Devrimi’nden önceki yıllarda tasarlandığını ve daha sonra Anglesey Markizleri ailesinin koleksiyonuna katıldığını belirtti. Kolyenin geçmişi, 20. yüzyılın başlarına, Anglesey Markizleri koleksiyonuna kadar uzanıyor. Mücevher, yalnızca iki önemli halka açık etkinlikte sergiledi. Kolye sadece, 1937’de Kral VI. George’un taç giyme töreninde ve 1953’te Kraliçe 2. Elizabeth’in taç giyme töreninde sergilendi.