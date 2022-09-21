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Kraliçe Elizabeth'in özel omlet tarifi! Sıra dışı olan bu tarif kraliçelere özel

21.09.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın zamanda hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in hayatıyla ilgili birçok konu araştırılıyor. Uzun yaşamasıyla bilinen Elizabeth'in yemek düzeni oldukça dikkat çekiyor. Bir beslenme uzmanı, Kraliçe II. Elizabeth'in çok sevdiği bildirilen bir çırpılmış yumurta tarifini paylaştı. İşte Kraliçe II. Elizabeth'in leziz omlet tarifi...

Kraliçe Elizabeth'in özel omlet tarifi! Sıra dışı olan bu tarif kraliçelere özel

II. Elizabeth, yaşamı boyunca hem aile hem de özel hayatı ile ilgili oldukça dikkat çekti. Uzun yaşayan II. Elizabeth'in beslenme düzeninde sağlıklı gıdaları tercih ettiği biliniyor. II. Elizabeth kahvaltıda özel bir şeyler istediğinde ise ona özel olarak hazırlanmış omleti yiyormuş. Bu omletin içerisinde klasik omletlerden farklı iki ürün bulunuyor. Lee Holmes , kraliyet tarifini birkaç yıl önce Majesteleri için yemek pişiren isimsiz bir arkadaşından aldığını ve içinde iki sıra dışı malzeme olduğunu söyledi.

HİNT CEVİZİ VE LİMON

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II. Elizabeth, hükümdar rolünde köklü geleneği somutlaştırırken, yumurtalarına hint cevizi ve limonla tatlandırarak daha deneysel bir yaklaşımı tercih ettiği anlaşılıyor. "Birkaç yıl önce bu tarifi aldığımdan beri yumurtaları bu şekilde yapıyorum ve muhteşemler! Arkadaşlarım kalmaya geldiğinde onlara her zaman yaparım, ”diye ekledi Holmes.

ORGANİK YUMURTA VE SÜT İLE ÇIRPILIYOR

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Beslenme uzmanı, şef arkadaşının çırpmadan önce bir kaseye üç organik yumurta ve bir yemek kaşığı süt koyduğunu söyledi. Aşçı daha sonra karışımı bir çorba kaşığı tereyağı ile birlikte ılık bir tavaya dökerdi. Yumurtalara limon kabuğu rendesi ve hint cevizi ilave edilerek kısık ateşte karıştırılır. Ardından çırpılmış yumurtalar hazırlandığında derhal Majestelerine servis edildirdi. Sağlıklı beslenme düzenini nadiren değiştiren Kraliçe'nin ara sıra kahvaltıda omletten hoşlandığı uzun zamandır biliniyordu.

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