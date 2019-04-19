Kraliçe Elizabeth yanında bu kek olmadan seyahat edemiyor

Kraliçe II. Elizabeth'in en sevdiği yiyecekler arasında çilek reçeli, çay kurabiyesi ve çikolatalı kek bulunuyor ve majesteleri bu kek olmadan yaşayamaz gibi gözüküyor :) Ancak bu çikolatalı kek bildiğiniz kek tariflerinden çok farklı.

Kraliçenin eski şefi Darren McGrady, çikolatalı bisküvili pastayı her gün küçük dilimler şeklinde tükettiğini söylüyor. Gün içinde belirli aralıklarla pastadan tadan kraliçe için şunu söylüyor şef: "Kraliçe o pastanın tamamını bitirmek istiyor."

Sadece kraliçeye özel hazırlanan bu kekten personel de tadamıyor. Çünkü hanımefendi kendisi için hazırlanan bu özel tatlıyı kimseyle paylaşmak istemiyor. Bir dilim eksik olsa bile kraliçenin bunu fark ettiğini söylüyor şef McGrady. Öyle ki mejesteleri bu kekle birlikte seyahat ediyor. İşte herkesin bir takıntısı var öyle değil mi? :)



