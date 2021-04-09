Kraliyet düğünlerinin gelenekleri nelerdir? Kraliyet düğünlerinde etkili olan görgü kuralları

Kraliyet ailesi denildiğinde pek çok kişin aklına katı kurallarla örülen bir hayat gelir. Kraliyet Ailesi’nin üyeleri ve aileye evlilik yoluyla katılan kişilerin uyması gereken kurallar açıktır. Ailenin gelinleri ve damatları için kurallar aslında düğün töreniyle birlikte başlar. Kraliyet düğünleri bir şablon içerisinde ilerler. Damat, madalya ve nişanlarla dolu üniformasını giyer. Gelinlik mutlaka İngiliz bir tasarımcının atölyesinden çıkar. Sarayın etrafındaki kalabalık Kraliyet çiftine tezahürat eder. Ancak düğünün planlama aşaması da oldukça önemlidir. Sizler için Kraliyet düğünlerinin perde arkasındaki kuralları araştırdık. DAVETLİ LİSTESİ Her günün olmazsa olmazı ve çiftlerin en büyük sorunu davetli listesi ile oturma düzenidir. Elbette ki Kraliyet düğünü için de davetli listesi önemli bir detay olacaktı. Prens Harry ve Meghan Markle 19 Mayıs 2018’de Windsor Kalesi’nde evlendiğinde kraliyet geleneklerine tamamen meydan okudular. Çift, tarihte ilk defa bir kraliyet düğününün davet listesinden siyasi ve dini liderleri çıkardı. Kendilerinden önceki asillerin çoğu, diplomasi adına daha önce hiç tanışmadıkları yüzlerce misafiri davet etmek zorunda kalmışlardı. Tarih boyunca kraliyet düğünlerine ortalama 2000 kişi davet edildi. Oturma planı ise kişilerin önem sırasına göre yapıldı. Çok önemli kişiler ön taraflarda yer alırken önem sırası düşen kişiler arka sıralarda kendine yer buldu.

Yıllar öncesinde gerçekleşen düğünlerde ise günümüzdeki kadar ihtişamlı bir görüntü yoktu. Bazı evlilikler gizli bir şekilde gerçekleştirildi. Örneğin VIII. Henry’nin Aragonlu Catherine’den ayrıldıktan sonra Anne Boleyn ile nerede evlendiği bilinmiyor. Çünkü bu evlilik papanın izni olmadan gerçekleşmişti Tudor Hanedanlığı’nın entrika dolu tarihi geçmişi! İngiltere Kraliçesi Mary Tudor ve üvey anneleri GELİNLİK GELENEĞİ Günümüzdeki Kraliyet düğünlerinde kullanılan beyaz gelinliğin tarihi yakın bir geçmişe dayanır. 19. yüzyılın başlarına kadar gelin seçtiği herhangi bir renkte gelinlik giyebiliyordu. Özellikle mavi ve siyah renkler sık olarak tercih ediliyordu. Ancak beyaz gelinlik ritüeli Kraliçe Victoria’nın düğününde tamamen değişti. Victoria’nın tercih ettiği bu beyaz gelinlik sonraki yıllarda bir trende döndü. Günümüze kadar ulaşan en eski gelinlik ise 1816 yılında evlenen Prenses Charlotte’a aitti. İpek jartiyer, gümüş ve dantel kumaştan oluşan bu gelinlik 10.000 sterlin değerindeydi. Bu gelinlik günümüzde Kraliyet Tören Kıyafetleri Koleksiyonu’nun bir parçası olarak Hampton Court Sarayı’nda korunuyor.