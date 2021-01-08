Kraliyet görevlerine ek olarak sıradan bir hayat süren 10 modern zaman prensesi!

Modern zamanların prensesleri bu dünyada diğer insanlar gibi iş yerinde istekleri, hayalleri ve sorumlulukları olduğunu kanıtladı. Bazıları genel olarak basına ve magazincilere özel hayatlarını gizlemeyi tercih etti. Sadece zarif ve otantik karakterleri sayesinde değil aynı zamanda kraliyet üyelerini halka yaklaştıran günlük yaşamlarında yaptıkları işlerle takdir kazandı. İşte karşınızda sıradan bir hayat süren 10 modern prenses...

MARTHA LOUISE- NORVEÇ

Prenses, Kral V. Harald ve Norveç Kraliçesi Sonja'nın en büyük kızı olmasına rağmen küçük erkek kardeşinin ardından tahta geçme yolunda dördüncü sırada yer almaktadır. Fizyoterapi alanında eğitim alan Louise, çalışmalarını Hollanda’da tamamladı. Ancak hiçbir zaman eğitim aldığı mesleğini yapmadı. Çünkü Louise’nin asıl tutkusu edebiyatta yatıyor ve çocuk kitapları yazarı olmanın yanı sıra televizyonda hikaye anlatıcılığı yapıyor. 3 çocuğu olan Louise Danimarkalı bir yazarla evlenmesine rağmen hiçbir zaman prenseslik unvanından vazgeçmedi.

KEISHA OMILANA-NİJERYA

Nijeryalı Prens Kunle Omilana'nın güzel karısı aslında Kaliforniya'da doğdu ve moda dünyasına uluslararası giyim ve güzellik markaları için bir model olarak girdi. Tasarım dünyasına yönelen Omilana, “çalışan bir prenses” olarak anıldı. Sosyal sorumluluk projelerinde de görev alan prenses, kadınların ve gençlerin güçlendirilmesine yönelik olarak çalışmalar yaptı. 2017 yılında kıvırcık saçların bakımı üzerine odaklanan bir proje olan A Crown of Curls'u yarattı.