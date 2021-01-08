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Kraliyet görevlerine ek olarak sıradan bir hayat süren 10 modern zaman prensesi!

Seray Üstün Seray Üstün 08.01.2021 14:39 | Son Güncelleme:
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Kraliyet görevlerine ek olarak sıradan bir hayat süren 10 modern zaman prensesi!

Bugünün prensesleri sadece üst düzey etkinliklerde monarşiyi temsil etmekten ibaret değildir. Prenses dediğimiz aklına masal kahramanlarının ya da İngiliz Kraliyet ailesine mensup olan prenseslerin geldiğini biliyoruz. Kraliyetin soğuk havasından sizleri normal yaşam süren birbirinden mütevazi modern prenseslerle tanıştıracağız.

Modern zamanların prensesleri bu dünyada diğer insanlar gibi iş yerinde istekleri, hayalleri ve sorumlulukları olduğunu kanıtladı. Bazıları genel olarak basına ve magazincilere özel hayatlarını gizlemeyi tercih etti. Sadece zarif ve otantik karakterleri sayesinde değil aynı zamanda kraliyet üyelerini halka yaklaştıran günlük yaşamlarında yaptıkları işlerle takdir kazandı. İşte karşınızda sıradan bir hayat süren 10 modern prenses...

MARTHA LOUISE- NORVEÇ

NORVEÇ

Prenses, Kral V. Harald ve Norveç Kraliçesi Sonja'nın en büyük kızı olmasına rağmen küçük erkek kardeşinin ardından tahta geçme yolunda dördüncü sırada yer almaktadır. Fizyoterapi alanında eğitim alan Louise, çalışmalarını Hollanda’da tamamladı. Ancak hiçbir zaman eğitim aldığı mesleğini yapmadı. Çünkü Louise’nin asıl tutkusu edebiyatta yatıyor ve çocuk kitapları yazarı olmanın yanı sıra televizyonda hikaye anlatıcılığı yapıyor. 3 çocuğu olan Louise Danimarkalı bir yazarla evlenmesine rağmen hiçbir zaman prenseslik unvanından vazgeçmedi.

KEISHA OMILANA-NİJERYA

nijerya

Nijeryalı Prens Kunle Omilana'nın güzel karısı aslında Kaliforniya'da doğdu ve moda dünyasına uluslararası giyim ve güzellik markaları için bir model olarak girdi. Tasarım dünyasına yönelen Omilana, “çalışan bir prenses” olarak anıldı. Sosyal sorumluluk projelerinde de görev alan prenses, kadınların ve gençlerin güçlendirilmesine yönelik olarak çalışmalar yaptı. 2017 yılında kıvırcık saçların bakımı üzerine odaklanan bir proje olan A Crown of Curls'u yarattı.

ANNE ELIZABETH ALICE LOUISE- İNGİLTERE

İNGİLTERE

Anne Elizabeth Alice Louise, Kraliçe II. Elizabeth'in tek kızıdır ve tahta çıkma sırasında on dördüncü sırada yer almaktadır. Prenses hep binicilik alanına ilgi gösterdi ve 1970'lerde Montreal Olimpiyatları'na katıldı.

ESTHER KAMATARI- BURUNDİ

BURUNDİ

Kamatari, Doğu Afrika'da bulunan bir ülke olan Burundi Prensesi unvanını korusa da monarşi aslında 1960 yılında kaldırıldı. Paris’e taşınan Kamatari bu tarihten sonra yazarlık yapmaya başladı.

KATE MIDDLETON- CAMBRIDGE DÜŞESİ

cambridge

Eskiden sadece Kate Middleton olarak bilinen Catherine Elizabeth Middleton, sanat tarihi bölümünden mezun oldu ve Cambridge Dükü Prens William ile evlendikten sonra İngiliz monarşisinin bir parçası haline geldi. Bir düşes olarak sosyal sorumluluk projelerine katılan Middleton, 2016 yılında eşinin küçük kardeşi Prens Harry ve Meghan Markle ile birlikte Heads Together kampanyasını başlattı.

ELİSABETH THERESIA MARIA HELENA- BRABANT DÜŞESİ

brabant

Kral Philippe ve Kraliçe Mathilde'nin en büyük çocuğudur. Dedesi Kral II. Albert'in 21 Temmuz 2013'te babası lehine feragat etmesinden sonra tahta çıkış sırasında ilk sıraya geçti.

KATHERINE BATIS- YUGOSLAVYA

KATHERINE

Katherine Batis, çok yönlü ve sosyal ilişkileri yüksek bir kişilik olarak karşımıza çıkıyor. Yunanistan’da doğan Batis, çocukluğunun önemli bir kısmını İsviçre’de geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ticaret okudu ve Afrika ve Avustralya dahil olmak üzere farklı bölgelerde yaşadı. Sırbistan / Yugoslavya Veliaht Prensesi olan Batis, 1980'lerden beri Sırbistan Prensi İskender ile evlidir.

DONA MIRIAM UNGRIA- TURNOVO DOWAGER PRENSESİ

TURNOVO

İspanyol soylu bir aileden gelen Dona Miriam Ungria doğduğunda monarşi kaldırılmıştı. Monarşinin kaldırılmasına rağmen Bulgar kraliyet unvanını koruyan Çar Simeon II'nin oğlu ve Turnovo Prensi Kardam ile evlenen Miriam prenseslik mertebesine erişti. Madrid’te tarih ve coğrafya bölümleri bitiren prensesin en büyük tutkusu ize takı tasarımı yapmaktı. Londra’da yaşayan prensesin zamanını lüks mücevher koleksiyonuna ayırdığı iddia ediliyor.

CATHARINA AMALIA- ORANGE PRENSESİ

ORANGE PRENSESİ

Prenses Catharina-Amalia, Kral Willem-Alexander ve Kraliçe Máxima'nın en büyük çocuğudur. Babası 30 Nisan 2013'te tahta çıktığında varis olmuştur. Catharina-Amalia, büyük büyük anneannesi Hollanda Kraliçesi Wilhelminaʼdan sonra van Oranje-Nassau soyadını kullanan ilk kişidir.

SOFIA KRISTINA HELLQVIST- VARMLAND DÜŞESİ

SOFİA

Sofia Kristina Hellqvist, Varmland Dükü Charles Philip ile evlenmeden önce muhtemelen çalışma dünyasının en çok yönlü prenseslerinden biriydi. Bİr dönem garson olarak çalışan prenses ardından modellik yapmaya başladı. Sonrasında ise New York’ta bir yoga merkezi açtı. Prenses olduktan sonra Afrika’da ihtiyaç sahiplerine yardım eden Hellqvist, son olarak bir hastanede gönüllü olarak çalışmaya karar verdi.

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