Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Kraliyet mumyaları, Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi’nde görücüye çıktı

Kraliyet mumyaları, Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi’nde görücüye çıktı

Seray Üstün Seray Üstün
20.04.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır’ın başkenti Kahire’de Antik Mısır’ın en ünlü kral ve kraliçelerinden bazılarına ait mumyalar yeni Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi’nde sergileniyor.

Kraliyet mumyaları, Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi’nde görücüye çıktı

Mısır’ın başkenti Kahire’deki yeni Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi’nde bulunan ve Antik Mısır’ın en ünlü kral ve kraliçelerinden bazılarına ait mumyaların sergilendiği Kraliyet Mumyaları Salonu, Pazar günü ilk ziyaretçilerini ağırladı.

MUMYA

Nisan ayının başlarında büyük bir geçit töreni düzenlenerek 22 kraliyet mumyası Mısır Müzesi’nden Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi’ne taşınmıştı. Taşınan mumyalar arasında ünlü Kral II. Ramses ile Kraliçe Hatşepsut’un da bulunduğu 18 kral ve dört kraliçeye ait mumyalar yer alıyor.

MUMYA2

Kraliyet Mumyaları Salonunda taşınan 22 mumyadan 20’si salonda sergileniyor. Müzenin küratörlerinden Mahrous el-Sanadidy yaptığı açıklamada, kalan 2 mumyanın diğerleriyle dönüşümlü olarak sergileneceğini belirtti. Mumyaların çoğu, aradan binlerce yıl zaman geçmiş olmasına rağmen iyi korunmuş durumda ve bulundukları tabutların hemen yanında sergileniyor.

MUMYA3

Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi’nin temeli 2002 yılında atılmış, geçici sergi salonu da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile Mısır hükümetinin ortak çalışmalarıyla 2017’de açılmıştı. Resmi olarak 3 Nisan’da açılan müzeyi şimdiye kadar 150 binden fazla kişi ziyaret etti. Kraliyet mumyalarının sergilenmesiyle birlikte müze daha fazla ziyaretçi çekmeyi planlıyor. Müzede aynı zamanda tarih öncesi dönem, firavunluk öncesi hanedanlıklar, İslam ve Kıpti dönemlerinden modern Mısır’a uzanan eserleri de sergileniyor.

(İHA)

Tarihi Gaziantep Kalesi’nin altındaki tüneller turizme açılacakTarihi Gaziantep Kalesi’nin altındaki tüneller turizme açılacak


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Ashab-ı Kehf'te çalışmalar başladıAshab-ı Kehf'te çalışmalar başladı
Bu hali kızını ağlattı Bu hali kızını ağlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Gözünü kırpmadan saçlarını kazıttı

Gözünü kırpmadan saçlarını kazıttı

Dünyada kimsenin nasıl üreteceğini bilmediği tek kumaş

Dünyada kimsenin nasıl üreteceğini bilmediği tek kumaş

Muhtemelen bu resimdeki patatesi göremeyeceksiniz

Muhtemelen bu resimdeki patatesi göremeyeceksiniz

Ölüm tarihini bildi

Ölüm tarihini bildi

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Fragmanı bile kahkaha tufanı yarattı

Fragmanı bile kahkaha tufanı yarattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dahi dolandırıcı! İbret olması için heykeli dikildi

Dahi dolandırıcı! İbret olması için heykeli dikildi

Tek göğsü büyümediği için hayatı boyunca dalga geçtiler

Tek göğsü büyümediği için hayatı boyunca dalga geçtiler

Kırmızı Oda Vahit’in gerçek hikayesi ortaya çıktı

Kırmızı Oda Vahit’in gerçek hikayesi ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.