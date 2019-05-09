Kraliyette bir sır daha! Bu aşk yürekleri dağlayacak

İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili dedikodular, olaylar her zaman herkesin ilgisini çeken konular arasında yer aldı ve almaya devam etmektedir. Bizimle pek ilgisi olmasa da düğünleri, kavgaları, ayrılıkları, vs. dünya üzerinde herkes tarafından hep ilgiyle takip edildi. Dizilere bile konu olan İngiliz kraliyet ailesinin sırları hiç bir zaman bitmedi. Biz de sizler için bu aile hakkındaki bir detayı daha gözler önüne serelim istedik. Kraliçe Elizabeth’in kardeşi Prenses Margaret'ı belki çok az insan biliyordur. Prenses Margaret ile kralın ekürisi Peter Townsend arasındaki imkansız aşkı ise neredeyse bileniniz yoktur. Biz de sizler için bu gizli kalmış aşk hikayesini derleyelim istedik. İşte Margaret'ın imkansız aşkı... 1. Prenses Margaret, Peter Townsend ile ilk tanıştığında çok gençti. Prenses Margaret ile Peter’ın ilk tanışmaları, Peter’ın kral VI. George ile eküri görüşmesine geldiği sırada oluyor. Peter ve 14 yaşındaki Margaret ilk olarak Buckingham Sarayı’nda karşılaşıyor. Peter daha sonra bu tanışma için “kimsenin 14 yaşında olduğunu düşünemeyeceği kadar dikkat çekici biriydi” diye anlatıyor. Ancak aralarındaki ilişki çok daha sonra başlıyor, Margaret Peter’a babasının 1952 yılındaki ölümünden sonra 22 yaşındayken aşık oluyor. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Yok böyle bir poz! Bu insanların heykellere karşı fena zaafı var Bu Ramazan adetleri çok eskide kaldı!

2. Peter, Margaret’ten 16 yaş büyüktü, ancak bu aralarındaki aşka engel olmadı. Aşık olmalarından çok çok önce Peter Hindistan’da görevli, İngiltere’ye dönmesinin ardından kısa bir süre nişanlı kaldığı Cecil Rosemary Pawle ile evleniyor. Çiftin iki oğlu oluyor, ancak karısı Peter’ı aldatıyor. Bunun üzerine 1952 yılında Peter boşanma davası açıyor. İşte Peter ile Margaret’in evlenmesinin önündeki en büyük engel de bu boşanma oluyor. Hem İngiltere kilisesi hem de İngiliz parlamentosu bu ilişkiye bu sebeple asla sıcak bakmıyor ve onaylamıyor. 3. Peter’ın Margaret’a aşık olmasının sebebi onun esprili yapısı ve doğal güzelliği. Peter’ın ifadesiyle Margaret kısa ve zarif fiziği içerisinde sıra dışı ve derinlikli bir güzelliğe sahip bir genç kızdı. Bunun yanında kocaman menekşe rengi gözleri ve şeftali gibi yumuşak hassas dudaklarıyla karşı konulamaz bir kadındı. “Gülüşüyle etkileyemeyeceği insan yok, onun gülüşünü duyduğunuzda dönüp bir kere daha bakma ihtiyacı hissediyorsunuz. Bu öyle bir gülüş ki öte yandan kalbinize de dokunuyor.” Diye açıklıyor duygularını Peter. 4. Margaret ile Peter’ın aşkı saray tarafından gizleniyor, ama küçük bir hareket bu sırrı açığa çıkarıyor. Prenses ile Peter’ın ilişkisini ortaya çıkaran The Guardian oluyor, üstelik çok küçük bir hareketten yola çıkarak. 1953 yılında Kraliçe Elizabeth’in taç giyme töreninde Westminister Abbey’nin dışında beklerken Margaret eliyle Peter’ın üniformasının üzerine düşen küçük bir tüy parçasını alıyor. Bu küçük hareket zaten dedikodu şeklinde dolaşan ilişkinin gerçek olduğuna dair bir işaret oluyor. Ardından gazetelerde sayfa sayfa bu ilişki hakkında haberler yazılıp çizilmeye başlıyor.

5. Çiftin evlenme isteği hükümet ile halk arasında bir savaşın başlamasına sebep oluyor, kraliçe ise tüm bunların ortasında kalıyor. Margaret 25 yaşından küçük olduğu için kraliyet kanunları gereği boşanmış bir adamla evliliği konusunda karar verme yetkisi ablası kraliçeye ait. Ancak kraliçe aynı zamanda İngiltere Kilisesi’nin de başı olduğu için bu kararı vermek onun için çok zor. Aynı dönemde, halkın çifte verdiği büyük desteğe rağmen Başbakan Winston Churchill de kabinesinin bu evliliğe sıcak bakmadığını ve onaylamayacağını söyleyince kraliçe iyice çıkmaza giriyor. Margaret’in kendi kararını verme hakkına sahip olacağı 25 yaşına kadar evliliğin askıya alınmasına karar veriliyor ve Peter 2 yıllık süreyle Brüksel Hava Ataşesi olarak görevlendiriliyor. Peter & Margaret aşkının 2 yıllık böyle bir ayrılığa dayanamayacağını ve Margaret’in vazgeçeceğini düşünüyorlar. Ancak bu aşkı ne Margaret ve Peter unutuyor ne de İngiliz halkı. 6. Vazife her şeyden önce midir? İki yıllık ayrılığın ardından çift 1955 yılında yeniden bir araya geliyor. Ancak prenses Margaret 25 yaşına girmiş olmasına rağmen kendi kararıyla evlenmesine yine izin verilmiyor. Kraliçenin bizzat söz vermiş olmasına rağmen kraliyet kanunlarının kraliçeye hiç söylenmemiş olan ikinci bir kısmı ortaya çıkıveriyor. Bu ikinci kısım kraliçeden bizzat gizleniyor, çünkü bu aşkın iki yıl içinde biteceği düşünüldüğünden buna hiç gerek kalmayacağı düşünülüyor. Buna göre 25 yaşına dahi gelmiş olsa prensesin biriyle evlenmeden önce kabinenin iznini alması, bu izin verilecek olsa bile 12 ay daha beklemesi gerekiyor. Kraliçe sözünü tutabilmek için bir çıkış yolu arıyor ve bu amaçla Başbakan ki kendisi de boşanmış biri Anthony Eden ile görüşüyor. Bu görüşmede Eden kraliçeye “eğer prenses evlenmekte bu kadar ısrarcı ise tüm kraliyet haklarından ve gelirlerinden feragat ederek ülke dışında yağacağı bir düğünle evlenebileceğini” söylüyor. Bu Margaret için çok zor bir karar ve aynı yılın 31 Ekim’inde kararını veriyor.

“Şunun bilinmesini isterim ki Yüzbaşı Peter Townsend ile evlenmemeye karar verdim. Konumum ve pozisyonum bir sivil evlilik yapma hakkını bana veriyor olsa da İngiltere Kilisesi’nin Hristiyan evliliklerinin bozulamaz olduğu öğretisinden yola çıkarak ve halkıma karşı sorumluluklarımı göz önünde bulundurarak vazifemi her şeyin önüne koymayı tercih ediyorum.”