Kremalı tadında: Hazır kremasız makarna tarifi

Makarna her türlü atıştırmalığın yanına yakışan lezzetlerden. Oldukça leziz olan makarnanın her çeşidi sevilerek tüketiliyor. Makarna tarifleri yapan kişinin zevkine göre değişim gösterebiliyor. Kremalı makarna tadını seviyor ama krema kullanmak istemiyorsanız aşağıdaki tarifi deneyebilirsiniz. Mantar katarak yapacağınız bu makarnanın enfes bir tadı olacak.

KREMALI TADINDA KREMASIZ MAKARNA TARİFİ

Malzemeler

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı su veya süt

Yarım paket makarna

400 gr kültür mantarı

1 çay kaşağı karabiber

Yapılışı

Öncelikle kaynar suda makarnayı haşlayın.

2 kaşık tepeleme tereyağında unu kavurun, sürekli karıştırarak su veya süt ekleyip krema kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edin. Tuz ekleyin.

Mantarları doğrayıp bir tavada biraz sıvı yağ ve 1 kaşık tereyağında iyice suyunu salana kadar kavurun.

Karabiber ve tuz ekleyin. Ardından suyunu salan mantarları suyuyla beraber kremayla karıştırın ve makarnaya ekleyin.

AFİYET OLSUN!



