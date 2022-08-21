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Kremalı tadında: Hazır kremasız makarna tarifi

21.08.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makarna en sevilen yiyecekler arasında bulunuyor. Özellikle kremalı makarnaların lezzeti gönüllere taht kuruyor. Ancak krema ağır bir tat olduğu için şişkinliklere sebep olabiliyor. Kremasız ama krema tadında makarna yapmak istiyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

Kremalı tadında: Hazır kremasız makarna tarifi

Makarna her türlü atıştırmalığın yanına yakışan lezzetlerden. Oldukça leziz olan makarnanın her çeşidi sevilerek tüketiliyor. Makarna tarifleri yapan kişinin zevkine göre değişim gösterebiliyor. Kremalı makarna tadını seviyor ama krema kullanmak istemiyorsanız aşağıdaki tarifi deneyebilirsiniz. Mantar katarak yapacağınız bu makarnanın enfes bir tadı olacak.

KREMALI TADINDA KREMASIZ MAKARNA TARİFİ

Malzemeler

3 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı su veya süt
Yarım paket makarna
400 gr kültür mantarı
1 çay kaşağı karabiber

Yapılışı

Öncelikle kaynar suda makarnayı haşlayın.
2 kaşık tepeleme tereyağında unu kavurun, sürekli karıştırarak su veya süt ekleyip krema kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edin. Tuz ekleyin.
Mantarları doğrayıp bir tavada biraz sıvı yağ ve 1 kaşık tereyağında iyice suyunu salana kadar kavurun.
Karabiber ve tuz ekleyin. Ardından suyunu salan mantarları suyuyla beraber kremayla karıştırın ve makarnaya ekleyin.

AFİYET OLSUN!


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