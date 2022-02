Kristen Bell, annesinin yanında sevişme sahnesini izlediği için utanan hayranından özür diledi! Yanıtı olay oldu

Netflix’te yayınlanan The Woman in The House Across The Street From The Girl in The Window dizisi abartılı sevişme sahneleri nedeniyle sosyal medyanın gündeminde uzun süre kalmayı başardı. Başrollerini Kristen Bell, Michael Ealy ve Tom Riley’in paylaştığı dizide cinsellik öğelerinin fazla olması sosyal medya kullanıcılarını harekete geçirdi. Diziye ilişkin olarak yorumlarını ileten kullanıcılardan birinin yorumu Bell’i gülümsetmeye yetti. Ünlü yıldız Eric isimli sosyal medya kullanıcısının mesajın esprili bir dille cevap verdi.

“BUNUN İÇİN ÖZÜR DİLERİM”

Dizinin karakterleri Anna ve Rex’in sevişme sahnesini annesi ile sevgilisinin yanyana olduğu bir anda izlemek zorunda kaldığını dile getiren Eric isimli sosyal medya kullanıcısı eğlenceli yorumuyla dikkatleri çekti. Eric’in paylaşımını fark eden Bell, annesi ve sevgilisiyle aynı oda da sevişme sahnesi izlemek zorunda kalan kullanıcıya “Bunun için özür dilerim” diye cevap verdi.