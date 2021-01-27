Hint dizileri: IMDb puanlarına göre en yeni ve eski Hint dizileri

Yıllardır televizyon kanallarında hafta içi gündüz kuşağında gösterilen Hint dizileri popülaritesini korumaya devam ediyor. Kanal 7 Hint dizileri ile başlayan bu furya, meraklı izleyicilere en iyi Hint dizilerinin kapısını araladı. Eski Hint dizileri daha çok romantik ve dramalardan oluşuyor olsa da yeni Hint dizilerinde korkudan politik gerilime pek çok türe rastlamak mümkün.
Üstelik dijital platformların ilgisini çeken bir ülke olan Hindistan, şimdiden hem Amazon Prime’a hem de Netflix’e birçok orijinal dizi kazandırdı. Üstelik bu ülkemizde de hizmet veren bu dijital platformlar sayesinde beğendiğiniz en iyi Hint dizilerini Türkçe dublajlı ya da altyazılı olarak izleyebilirsiniz. İşte IMDb puanına göre en yeni ve eski Hint dizileri...
IMDb puanına göre en iyi Hint dizisi olan Malgudi Days, eski olmasına rağmen sadık bir hayran kitlesine sahip. Eski Hint dizileri arasında yer alan 1987 yapımı Malgudi Days, R. K. Narayan'ın aynı adlı 1943’te yayınlanan kısa öykü koleksiyonundan televizyona uyarlandı. Hint dizileri arasında eski olmasına rağmen puanı en yüksek yapımlardan biri olarak uzun yıllardır listenin zirvesinde yer alıyor.
YouTube’da yayınlanan TVF Pitchers dizisi, komedi ve dram türünde 40 dakikalık bölümlerden oluşmaktadır. 4 arkadaşın çalıştıkları işi bırakıp kendi şirketlerini kurmaya çalışmalarını konu alıyor.
İsrail draması Hatufim'den televizyona uyarlanan P.O.W Bandi Yuddh Ke, Hint siyasi gerilim dizisidir. P.O.W; 17 yıl esir kaldıktan sonra, karanlık bir sırrı paylaşan iki askerin ailelerine geri dönüşünü konu dizi 2020’nin en iddialı yapımlarından biri olarak ön plana çıkıyor.
Amazon Prime’da yayınlanan Panchayat, Uttar Pradesh'in uzak bir köyü Phulera'da Panchayat sekreteri olarak çalışan mühendislik mezunlarının hayatını anlatıyor. Komedi dram dizisi Panchayat’ın yayınlanan ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor.
En iyi Hint dizilerinden biri olan Sacred Games, ülkemizde Kutsal Oyunlar adıyla gösterilmektedir. Hindistan'ın ilk Netflix orijinal dizisi olan Sacred Games, Hint yazar Vikram Chandra’nın 2006’da yayımlanan aynı adlı romanından uyarlandı. Öldüğü zannedilen bir mafya babasının yıllar sonra aniden ortaya çıkarak, bağlantı kurduğu bir dedektife Hindistan’ın Mumbai kentinin 25 gün sonra yok olacağını söylemesiyle başlayan gerilimi Hindistan’ın dinî, tarihî, sosyolojik ve ekonomik arka planıyla yansıtan dizi, suç, gerilim ve dram türlerini bir araya getiren özgün bir polisiye. Sacred Games’i Netflix’te Türkçe dublajlı olarak izleyebilirsiniz.
Yeni Hint dizilerinden olan Delhi Crime, Netflix orijinal yapımlarından biridir. Hint dizisi Delhi Crime, 2012 yılında Delhi’de yaşanan korkunç toplu tecavüz olayını konu almaktadır. Başrollerinde Shefali Shah, Rasika Dugal, Adil Hussain ve Rajesh Tailang'ın yer aldığı dizi, başarılı bir polisiye yapımdır. Delhi Crime dizisini Netflix’te Türkçe dublajlı olarak izleyebilirsiniz.
2017 yapımı olan Inside Edge, Amazon Originals tarafından hazırlanan ilk Hintçe dizidir. Klasik Hint drama dizilerinden farklı olan Inside Edge’in arkasındaki isim 2015 Bollywood yapımı "Bangistan" filminin yönetmen ve senaristi Karan Anshuman’dır. İlk sezonu 10 bölüm olan dizi Powerplay Ligi'nde oynayan, kurgusal bir T20 kriket takımı olan Mumbai Mavericks'in hikayesini konu alıyor.
Yeni Hint dizileri arasında yer alan Paatal Lok, polisiye gerilim türündedir. Amazon Prime’da yayınlanan dizi Variety’nin 2020’nin en iyi 15 uluslararası dizisi listesinde yer aldı. Swargalok (Cennet), Dharti Lok (Dünya) ve Patal Lok (Hiçlik) gibi antik diyarlardan esinlenilerek kaleme alınan neo-noir türündeki hikaye, karanlık bir atmosfer içermekte. Siyasi bir yönü de olan dizide demokrasinin 4 hali kendi içerisinde etkileşim içerisine girecek ve bir arayışa sürüklenecek.
Hint müzikal-romantik dizisi olan Phir Bhi Na Maane – Badtameez Dil ülkemizde de beğenilerek takip edildiğinden internette dublajlı olarak izleyebileceğiniz Hint dizilerinden biridir. 2015 yılında yayınlanmaya başlayan dizi tam 125 bölüm sürmüştür.
Kanal 7 Hint dizilerinden olan Ishq Ka Rang Safed, ülkemizde Aşkın Rengi Beyaz adıyla ekrana geldi. Hindistan’ın Banaras şehrinde geçen hikaye, Viplav’ın Dhaani’ye duyduğu aşkı en çarpıcı ve en tutkulu biçimde işlemektedir. Devam eden dizinin şimdiye kadar 300’den fazla bölümü yayınlandı.
İki sezon süren Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon’un tam olarak 400 bölümden oluşmaktadır. Hint dizileri isimleri bizlere karmaşık geldiğinden sevilen dizilerin isimleri dilimize uyarlanmıştır. Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon da ülkemizde Bir Garip Aşk adıyla bilinmektedir.
Türkiye’de yayınlanan Hint dizilerinden olan Humsafars ülkemizde Can Yoldaşı adıyla gösterildi. Sıkı bir hayran kitlesi olan yapım eski Hint dizilerinden biridir. Humsafars gelecek vaat eden moda tasarımcısı Arzoo Nausheen Khan ile moda evi sahibi bir milyoner olan Sahir Chaudhary’nin hayatlarını konu alıyor.
Kanal 7 Hint dizilerinden olan Rang Rasiya ülkemizde Sensiz Olmaz adıyla ekranlara geldi. Eski Hint dizilerinden olan Rang Rasiya’nın Türkçe dublajlı bölümlerine internetten ulaşabilirsiniz.
Yeni Hint dizilerinden olan Ghoul, Netflix’in Kutsal Oyunlar’dan sonra yayına aldığı ikinci orijinal Hint yapımıdır. Patrick Graham’ın yönetmenliğindeki korku dizisi, bir askeri sorgulama uzmanı olan Nida Rahim'in gizli bir gözaltı merkezine geldiğinde, burada tutulan teröristlerin bazılarının bu dünyanın dışından olduğunu farketmesiyle gelişen olayları anlatıyor. Ghoul dizisini Netflix’te Türkçe dublajlı olarak izleyebilirsiniz.
Kanal 7 Hint dizilerinden olan Sapna Babul Ka Bidaai, ülkemizde Deli Divane adıyla yayınlanmaktadır. Eski dizilerinden olmasına rağmen hayranları tarafından tekrarları bile izlenen dizinin tam 739 bölümü bulunmaktadır. Hüzünlü bir aşkın büyüleyici öyküsü olarak tanıtılan diziye ait videoları ve fotoğraflarına sosyal medyada sıklıkla karılaşmanız mümkündür.
Yeni Hint dizilerinden olan Betaal, Netflix orijinal yapımlarındandır. Pek çok türü harmanlayan diziyi dijital platformdan Türkçe altyazılı veya Türkçe dublajlı olarak izleyebilirsiniz. İlk sezonu sadece 4 bölümden oluşan dizinin konusu şu şekilde; Yeni bir otoban açmak üzere kabile köylülerini yerinden etmek için tutulan yetkililer, eski bir laneti ve İngiliz asker-zombilerden oluşan bir orduyu gün yüzüne çıkarır.
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