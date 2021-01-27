Hint dizileri: IMDb puanlarına göre en yeni ve eski Hint dizileri

Yıllardır televizyon kanallarında hafta içi gündüz kuşağında gösterilen Hint dizileri popülaritesini korumaya devam ediyor. Kanal 7 Hint dizileri ile başlayan bu furya, meraklı izleyicilere en iyi Hint dizilerinin kapısını araladı. Eski Hint dizileri daha çok romantik ve dramalardan oluşuyor olsa da yeni Hint dizilerinde korkudan politik gerilime pek çok türe rastlamak mümkün.

Üstelik dijital platformların ilgisini çeken bir ülke olan Hindistan, şimdiden hem Amazon Prime’a hem de Netflix’e birçok orijinal dizi kazandırdı. Üstelik bu ülkemizde de hizmet veren bu dijital platformlar sayesinde beğendiğiniz en iyi Hint dizilerini Türkçe dublajlı ya da altyazılı olarak izleyebilirsiniz. İşte IMDb puanına göre en yeni ve eski Hint dizileri...

Malgudi Days / IMDb: 9,5

IMDb puanına göre en iyi Hint dizisi olan Malgudi Days, eski olmasına rağmen sadık bir hayran kitlesine sahip. Eski Hint dizileri arasında yer alan 1987 yapımı Malgudi Days, R. K. Narayan'ın aynı adlı 1943’te yayınlanan kısa öykü koleksiyonundan televizyona uyarlandı. Hint dizileri arasında eski olmasına rağmen puanı en yüksek yapımlardan biri olarak uzun yıllardır listenin zirvesinde yer alıyor.