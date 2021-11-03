Kristen Stewart, kız arkadaşı Dylan Meyer ile nişanlandığını duyurdu

ABD’li oyuncu Kristen Stewart, katıldığı bir televizyon programında iki yıllık sevgilisi Dylan Meyer ile nişanlandığını duyurdu.

SiriusXM’in The Howard Stern Show programına katılan 31 yaşındaki başarılı oyuncu Stewart, nişanlısı Dylan ile evleneceklerinin altını çizdi. Oyuncu, "Alacakaranlık" serisinin filmlerinde Bella karakteriyle dünyaca ünlenmişti.

PRENSES DIANA’YI CANLANDIRDI

Kristen Stewart, Prenses Diana’yı canlandırdığı Spencer ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Peaky Blinders ve Locke ile tanınan Steven Knight'ın kaleme aldığı Spencer; 1981 yılında Prens Charles ile evlenen Diana Frances Spencer’ın hayat hikayesini konu ediyor. Norfolk'taki sarayda geçirdikleri son Noel tatiline odaklanılan filmde Prens Charles ile olan evliliğinin artık sonuna gelindiğini düşünen Diana’nın bir gün kendisini kraliçe yapacak olan yoldan ayrılmaya karar verdiği zamanlar gözler önüne seriliyor.

