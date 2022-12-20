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Kriz yaratan belgeselden sonra Meghan Markle ve Prens Harry kraliyet ailesiyle görüşmek istiyor

20.12.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kraliyetten ayrılma süreçlerini anlattıkları belgeselleriyle ses getiren ve İngiltere'de büyük tepkiyle karşılanan Meghan Markle ve Prens Harry çiftinden beklenmedik bir adım geldi: Kraliyet ailesiyle görüşüp özür dileyecekler!

Kriz yaratan belgeselden sonra Meghan Markle ve Prens Harry kraliyet ailesiyle görüşmek istiyor

Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin, bir dijital platformda yayınlanan belgeselinden sonra yükselen tansiyonu düşürmek için kraliyet ailesiyle bir araya geleceği öne sürüldü.

The Sunday Times'ın haberine göre, Sussex çifti, kraliyet ailesinden özür dilemek için bir görüşme planlıyor. Belgesel dizide kraliyet hakkında ırkçılık suçlaması, İngiliz Milletler Topluluğu'nun İngiltere sömürgesi olarak lanse edilmesi ve özellikle
Meghan Markle'ın gösterişli reverans esprisi belgesele tepkilerin yoğunlaştığı noktalar.

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Ünlü çift, bir süre önce Robert F. Kennedy İnsan Hakları örgütü tarafından verilen ırkçılıkla mücadele ödülünü aldı ve bu ödülü kabul etmeleri, kraliyet sarayında yaşandığı
iddia edilen sistematik ırkçılığı böylece kabul etmiş oldukları şeklinde yorumlandı.
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Bu da aslında Harry’nin babası Kral Charles ve tahtın varisi ağabeyi Prens William için oldukça sıkıntılı bir durum. Saray, konudan rahatsız olsa da ödülün ve ödül etrafında oluşan dedikoduların çok sözü edilmedi.

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Ses getiren belgesellerinde kraliyeti suçlayan Meghan Markle ve Prens Harry ikilisi, söylemleriyle İngiltere'de büyük bir tepkiye yol açarken ve Kral Charles'ın taç giyme töreninden uzak durmaları istenirken, Kral Charles’ın ikiliyi törene çağıracağı haberi şaşırttı.

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6 Mayıs’ta gerçekleşecek olan taç giyme törenine tepkilerden ötürü katılıp katılmayacağı belli olmayan Prens Harry ve Meghan Markle'a Kral Charles’tan adım geldi.
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Kraliyet ailesi ile en son Kraliçe Elizabeth’in cenaze töreninde bir araya gelen çifti, Kral Charles’ın taç giyme törenine çağırdığı belirtildi.

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