Kronik kabızlık kabusunuz olmasın! Kabızlığı önleyen besinler: Kivi başta geliyor…

Yeni bir beslenme araştırması, günde 2-3 adet kivi tüketmenin kronik kabızlık semptomlarını önemli ölçüde hafiflettiğini ortaya koydu. Londra'da yapılan kapsamlı bir çalışma, kivi meyvesinin sindirim sistemine olan olumlu etkilerini bilimsel verilerle kanıtladı. Araştırmanın detayları haberimizde….

Sedef Karatay

Araştırmaya göre, düzenli kivi tüketimi kabızlık sorununu doğal yoldan hafifletiyor ve yaşam kalitesini artırıyor.

ARAŞTIRMANIN DETAYLARI VE BULGULARI

En yeni yayınlanan bir beslenme araştırmasına göre, günde 2-3 adet kivi yemek kronik kabızlığı olan kişilerde semptomların hafiflemesine yardımcı olabilir. Bu bulgular, Journal of Human Nutrition and Dietetics ile Neurogastroenterology & Motility dergileri tarafından ortak olarak yayımlandı.

Araştırma, kivi gibi lif ve enzim açısından zengin meyvelerin bağırsak hareketlerini hızlandırdığını gösteriyor. Katılımcıların bir kısmında, kivi tüketiminin ardından kabızlık ataklarında %30'a varan azalma gözlendi.

KRONİK KABIZLIKLA MÜCADELEDE ÖNERİLEN GIDALAR

Kılavuzda kivi, çavdar ekmeği ve yüksek mineral içeriğine sahip sular, kronik kabızlıkla mücadelede etkili gıdalar arasında yer aldı. Bu gıdalar, doğal lif ve probiyotik özellikleriyle sindirimi destekliyor.

Kivi: Günlük 2-3 adet, semptomları hızlıca hafifletiyor.

Çavdar ekmeği: Tam tahıl yapısıyla bağırsak sağlığını koruyor.

Mineral suları: Magnezyum gibi minerallerle kabızlığı önlüyor.

Uzmanlar, bu gıdaları diyetin bir parçası haline getirmeyi öneriyor, ancak bireysel sağlık durumuna göre doktor onayı alınmasını tavsiye ediyor.

KÜRESEL BİR SORUN: HER 6-7 KİŞİDEN BİRİ ETKİLENİYOR

Dünya genelinde her 6-7 kişiden biri kronik kabızlıktan etkileniyor. Bu yaygın sindirim sorunu, stres, hareketsizlik ve yetersiz beslenmeyle ilişkilendiriliyor. Araştırma, bu sorunu doğal yöntemlerle yönetmenin mümkün olduğunu vurguluyor.

"KANITA DAYALI ÖNERİLER SUNABİLİYORUZ"

Kılavuzun baş yazarı olan Dr. Eirini Dimidi, bu yeni rehberin klinik uygulamalarda önemli bir boşluğu doldurduğunu belirtti. "Hastalarımıza artık somut, kanıta dayalı öneriler sunabiliyoruz. Bu, genel tavsiyelerin ötesine geçiyor," diyen Dimidi, kılavuzun doktorlar ve diyetisyenler için pratik bir araç olacağını ifade etti.

ÖNCEKİ ÖNERİLERDEN FARKI: KANITA DAYALI YAKLAŞIM

Daha önceki öneriler genellikle "lif tüketimini artırın" şeklinde genel ifadeler içeriyordu. Ancak yeni kılavuz, doğrudan etkili olduğu kanıtlanmış gıdalara odaklanıyor. Bu yaklaşım, hastaların hızlı sonuçlar almasını sağlayarak motivasyonu artırıyor.

Bu araştırma, beslenme biliminin kabızlık gibi günlük sorunlara pratik çözümler sunduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Kivi gibi erişilebilir meyveler, sağlıklı bir sindirim için ilk adım olabilir.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
