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Kuaförüm Sensin'de korkutan anlar! Hastaneye kaldırılan makyöz Mira'ya ne oldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 02:12 | Son Güncelleme

Show TV'de gündüz kuşağında ekrana gelen Kuaförüm Sensin yarışmasının son bölümünde korkutan anlar yaşandı. Kuaförüm Sensin'in renkli simalarından makyöz Mira'nın fenalaşması güne damgasını vurdu.

Gözde Kansu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kuaförüm Sensin yarışmasının son bölümünde, Mira makyajı yorumlandığı sırada, tansiyonunun düştüğünü ve kendini iyi hissetmediğini söyledi.

Kuaförüm Sensin (1)

Bir müddet sandalyede oturarak baş dönmesinin geçmesini bekleyen Mira, bir anda fenalaşarak baygınlık geçirdi. Başta ekip arkadaşı Sıla olmak üzere tüm yarışmacılar korku dolu anlar yaşadı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kendine gelen Mira, kontrollerinin yapılması için hastaneye gönderildi.

Kuaförüm Sensin (2)

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!


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