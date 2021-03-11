Kubat kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kubat'ın gerçek ismi nedir?

5 yaşında babasının aldığı cura ile müzikle tanışan Kubat, o günden beridir müzikle iç içe. Türk Sanat Müziği'nin güçlü seslerinden olan Kubat, nameleri ve ses rengi ile dinleyenlerini büyülüyor.
Asıl ismi Ramazan Kubat olan Kubat, 4 Ekim 1974 senesinde Belçika'nın Anvers şehrinde doğmuştur. Ailesi ise aslen Afyonkarahisar Emirdağlı'dır. Alevi bir baba ile sünni bir annenin çocuuğu olan Kubat'ın amcası ise Kur'an - ı Kerim hafızı olan Şemsettin Kubat'tır. Şemsettin Kubat, bir şairdir. Kubat, Belçika'da yaşadığı dönemlerde kiliselerde gerçekleştirilen ayinlerde ilahi okumuş ve bu sayede müzikle arasını daha da geliştirmiştir.
Kubat, babasının kendisine 5. yaş gününde aldığı cura ile müziğe adım atmıştır. Cura, küçük bir bağlama olarak da bilinir. Müzik hayatını Belçika'da başlatan Kubat, bir Türk Halk Müziği sanatçısıdır ve kendini doğu ile batı müziğini harmanlayan bir sanatçı olarak tanımlar.
Kubat, 1996 senesinde "Kubat" sahne adıyla ilk albümünü yayınlamıştır. Sanatçının, sanat kariyeri bounca 11 stüdyo albümü oldu. Son albümü "Türküyüz"ü ise 2018 senesinde yayınladı.
2014 yılında Belçika'da Eylem Eraydın ile evlenen Kubat, eşine büyük bir sevgiyle bağlı.
Eşine itafen türküler söyleyen Kubat, Eylem Eraydın'ın gözlerine bakarak türküsünü tamamlayıp "Her başarılı erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır. Hayatımın en doğru kararı seninle evlenmekti. Benim dünyam, ahiretim, her şeyim, bir tanecik aşkım, canım eşim. Sen olmasan da yaşardım ancak asla şu an olduğum kadar mutlu olamazdım" demiştir.
1996 : Kubat
1997 : Bugün
1999 : Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm
2000 : Arşiv 1 - 2 - 3
2003 : Lokman
2005 : Yare Doğru
2008 : Kubat 2008
2010 : İnce İnce
1013 : İyi Olacaksın
2016 : Al Ömrümü
2018 : Türküyüz
Okuyucu Yorumları 0 yorum