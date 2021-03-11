Kubat kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kubat'ın gerçek ismi nedir?

5 yaşında babasının aldığı cura ile müzikle tanışan Kubat, o günden beridir müzikle iç içe. Türk Sanat Müziği'nin güçlü seslerinden olan Kubat, nameleri ve ses rengi ile dinleyenlerini büyülüyor.

KUBAT KİMDİR?

Asıl ismi Ramazan Kubat olan Kubat, 4 Ekim 1974 senesinde Belçika'nın Anvers şehrinde doğmuştur. Ailesi ise aslen Afyonkarahisar Emirdağlı'dır. Alevi bir baba ile sünni bir annenin çocuuğu olan Kubat'ın amcası ise Kur'an - ı Kerim hafızı olan Şemsettin Kubat'tır. Şemsettin Kubat, bir şairdir. Kubat, Belçika'da yaşadığı dönemlerde kiliselerde gerçekleştirilen ayinlerde ilahi okumuş ve bu sayede müzikle arasını daha da geliştirmiştir.

Kubat, babasının kendisine 5. yaş gününde aldığı cura ile müziğe adım atmıştır. Cura, küçük bir bağlama olarak da bilinir. Müzik hayatını Belçika'da başlatan Kubat, bir Türk Halk Müziği sanatçısıdır ve kendini doğu ile batı müziğini harmanlayan bir sanatçı olarak tanımlar.

Kubat, 1996 senesinde "Kubat" sahne adıyla ilk albümünü yayınlamıştır. Sanatçının, sanat kariyeri bounca 11 stüdyo albümü oldu. Son albümü "Türküyüz"ü ise 2018 senesinde yayınladı.