Kubat kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kubat'ın gerçek ismi nedir?

KUBAT EVLİ Mİ?

2014 yılında Belçika'da Eylem Eraydın ile evlenen Kubat, eşine büyük bir sevgiyle bağlı.

Eşine itafen türküler söyleyen Kubat, Eylem Eraydın'ın gözlerine bakarak türküsünü tamamlayıp "Her başarılı erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır. Hayatımın en doğru kararı seninle evlenmekti. Benim dünyam, ahiretim, her şeyim, bir tanecik aşkım, canım eşim. Sen olmasan da yaşardım ancak asla şu an olduğum kadar mutlu olamazdım" demiştir.

KUBAT'IN ALBÜMLERİ

1996 : Kubat

1997 : Bugün

1999 : Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm

2000 : Arşiv 1 - 2 - 3

2003 : Lokman

2005 : Yare Doğru

2008 : Kubat 2008

2010 : İnce İnce

1013 : İyi Olacaksın

2016 : Al Ömrümü

2018 : Türküyüz