Kubilay Aka, Çukur bitmeden yeni dizisine başlayacak

Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı Ali Kemal karakteriyle yıldızı parlayan Kubilay Aka, Çukur dizisi ile hayran kitlesini ikiye katladı. Ünlü oyuncu Mayıs ayında final yapacak olan Çukur daha bitmeden, yeni anlaşmasını yaptı.

KUBİLAY AKA, ÇUKUR’DAN SONRA DA SHOW TV’DE OLACAK

Kubilay Aka, yeni dizisi Camtavanlar da yine aynı kanalda yayınlanacak. Dizinin hazırlıkları da yoğun bir tempoda devam ediyor.

Ömer Özgüner ve Kerem Çatay ikilisinin kurmuş olduğu OJO Pictures imzalı olan yeni dizinin bir yazlık proje olduğu da biliniyor. Çukur’dan sonra Kubilay Aka dinlenmeden bir setten bir başka sete geçiş yapacak.

Kubilay Aka hayranları yeni diziyi de merakla bekliyor… Bu arada gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre Ojo Pictures’in bir projesi daha ortaya çıktı. Firma, My Sister isimli dram yapımı olan Kore dizisinin uyarlamasına hazırlanıyor…



